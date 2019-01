Portes ouvertes dans les cégeps de Québec et de Lévis





QUÉBEC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les quatre cégeps de la grande région de Québec tiendront dans les prochains jours leurs portes ouvertes en prévision des demandes d'admission pour l'automne 2019. Les demandes d'admission pour le 1er tour doivent être effectuées avant le 1er mars prochain.

Les portes ouvertes permettent de mieux connaître les formations et de s'orienter avant de faire un choix de programme et de cégep. Les formations préuniversitaires et techniques des cégeps Garneau, Limoilou, Lévis-Lauzon et Sainte-Foy seront présentées aux visiteurs. Ces portes ouvertes sont aussi une occasion privilégiée de s'informer sur les services offerts aux étudiants, de rencontrer des cégépiens, des professeurs et des spécialistes ainsi que d'explorer les milieux d'apprentissage et de vie de chaque établissement.

Cégep de Lévis-Lauzon

Mercredi 23 janvier 2019 - 17 h à 20 h

205, rue Monseigneur-Bourget, Lévis

cll.qc.ca

Cégep Garneau

Mardi 29 janvier 2019 - 18 h 30 à 21 h

1660, boulevard de l'Entente, Québec

cegepgarneau.ca

Cégep Limoilou

Mercredi 30 janvier - 18 h 30 à 21 h

Campus de Québec -- 1300, 8e Avenue, Québec

Campus de Charlesbourg -- 7600, 3e Avenue Est, Québec

Centre de formation de Portneuf -- 312 rue de l'Église, Donnacona

Écoles-ateliers en métiers d'art

Lutherie -- Joaillerie -- 299, 3e Avenue, Québec

Céramique -- Sculpture -- Construction textile - 367, boul. Charest Est, Québec

Ébénisterie artisanale - 14, rue Soumande, Québec

cegeplimoilou.ca

Cégep de Sainte-Foy

Lundi 4 février 2019 - 18 h 30 à 20 h 30

2410, chemin Sainte-Foy, Québec

cegep-ste-foy.qc.ca

Les cégeps de Québec et de Lévis, c'est : 4 cégeps, 145 profils de formation et 21?000 étudiants. Avec des domaines de formation qui leur sont propres et d'autres qu'ils ont en commun, ces cégeps oeuvrent conjointement à former la relève et à répondre aux besoins du marché du travail de la grande région de Québec.

