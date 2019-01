Les fruits et légumes, la solution de l'avenir pour un Québec en santé!





L'AQDFL réagit à la sortie du nouveau Guide alimentaire canadien

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) se réjouit des recommandations du nouveau Guide alimentaire canadien qui encourage la consommation des fruits et légumes en abondance. Le nouveau visuel attrayant de l'assiette type confirme la place prépondérante qu'occupent les fruits et légumes. Un repère visuel simple pour le consommateur qui recommande clairement de remplir la moitié d'une assiette avec des fruits et légumes. Activement engagée depuis plus de 15 ans dans la promotion de l'adoption de saines habitudes de vie, l'AQDFL a d'ailleurs lancé le Mouvement J'aime les fruits et légumes en août 2018 afin d'offrir aux Québécois trucs et astuces pour consommer plus de fruits et légumes au quotidien.

Les fruits et légumes, le meilleur des investissements santé, économique et environnemental

Signe que le travail de sensibilisation n'est pas terminé, un peu plus de la moitié des Québécois consomme quotidiennement moins de l'équivalent de cinq portions de fruits et légumes1, selon l'étude d'impacts économiques sur la filière des fruits et légumes québécoise dévoilée en 2018 par l'AQDFL. On y révèle également qu'une augmentation de la consommation de fruits et légumes entrainerait une réduction des maladies chroniques, et ainsi une diminution considérable des coûts en santé1. Si chaque Québécois consommait l'équivalent d'une portion de plus de fruits et légumes par jour, environ 4 000 cas de maladies seraient évités annuellement et des économies de 450 M$ seraient engendrées pour le système de santé d'ici 20351.

En plus d'investir dans la santé et l'économie, manger plus de végétaux est également une façon de contribuer au développement durable et d'ainsi aspirer à une planète qui serait, elle aussi, en meilleure santé.

L'AQDFL - Un partenaire essentiel à la promotion

L'AQDFL souhaite être un partenaire de premier plan pour les Québécois afin d'adopter de saines habitudes et intégrer plus facilement les végétaux à une alimentation quotidienne. L'organisation a d'ailleurs développé des outils et des ressources pour encourager les Québécois dans cette direction. L'AQDFL est prête à prendre sa place comme joueur essentiel à la promotion de ce nouveau Guide.

Citations

« La mise à jour de cet outil si important nous aide à poursuivre notre mission de rappeler aux familles québécoises qu'avec en moyenne près de 2 500 produits disponibles annuellement dans un département de fruits et légumes d'une épicerie traditionnelle, le consommateur a accès facilement à un vaste choix d'aliments santé et savoureux à l'année. Par ailleurs, ceux-ci représentent encore le meilleur rapport valeur nutritive/prix. De plus, cette version du Guide met de l'avant que toutes les façons sont bonnes pour augmenter sa consommation de fruits et légumes que ce soit frais, en conserve ou surgelés. Nos membres sont prêts à répondre à la demande, allez-y, remplissez votre panier! »

- Sophie Perreault, Présidente-directrice générale, AQDFL

« Manger des fruits et légumes doit rester un plaisir de la vie ! Une gourmandise associée à de nombreux bienfaits ! C'est en fait la meilleure police d'assurance-santé qui soit. Comme porte-parole du Mouvement J'aime les fruits et légumes, je souhaite inviter tous les Québécois à en manger plus souvent, car quand on aime, on ne compte pas. »

- Julie DesGroseilliers, nutritionniste et porte-parole du Mouvement J'aime les fruits et légumes

À propos de l'AQDFL

Fondée en 1947, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est une organisation à but non lucratif qui regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes, qui travaille en synergie avec ceux-ci ainsi qu'avec les différents partenaires de l'industrie. Elle veille à créer un environnement propice au développement de la commercialisation des fruits et légumes au Québec, joue un rôle de leader dans leur promotion, représente et défend les intérêts de ses membres auprès des différentes instances gouvernementales et auprès de l'industrie.

À propos du Mouvement J'aime les fruits et légumes

Lancé par l'AQDFL, le Mouvement J'aime les fruits et légumes est la suite de la campagne « J'aime 5 à 10 portions par jour ». Dans les deux cas, l'objectif demeure de sensibiliser la population à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie. Pour information, consultez jaimefruitsetlegumes.ca et suivez-nous sur les médias sociaux.

_____________________________ 1 Études d'impacts économiques - Analyse Aviseo

