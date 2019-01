L'écosystème alimenté par la blockchain ExportPortal.com recherche des partenaires d'investissement en 2019





LOS ANGELES, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Export Portal, écosystème de commerce électronique B2B alimenté par la blockchain, se rend publiquement disponible auprès des investisseurs de Malte, Dubaï et Singapour, en vue d'aborder un type d'investissement différent : une opportunité consistant à investir dans l'avenir du commerce des PME à travers le monde.

Export Portal l'emporte sur les fabricants, vendeurs et acheteurs B2B, en fournissant une plateforme comprenant des sociétés vérifiées afin d'éviter certaines des problématiques liées à l'exécution des gouvernements, et aux sociétés de commerce électronique s'inscrivant en violation de la PI et ne se souciant pas des PME situées dans les territoires distants.

La technologie blockchain modifie le paysage de plusieurs aspects de la vie quotidienne, ainsi que sur différents fuseaux horaires et dans différentes langues. Export Portal entend aider ceux qui recherchent des acheteurs en lesquels ils peuvent avoir confiance sur de nouveaux marchés internationaux. Ally Spinu, PDG d'Export Portal, a déclaré : « La planète est chaque jour de plus en plus plate. Les anciennes méthodes utilisées pour faire des affaires à l'international disparaîtront peu à peu, à l'heure où la technologie blockchain rend célèbres à travers le monde les entreprises fiables et vérifiées, dans la mesure où leur histoire, leurs capacités et leur valeur commerciale les suivront. Notre écosystème en plein essor répondra aux interrogations et fournira des options aux fabricants et vendeurs propriétaires d'entreprises désireux de commercer à l'échelle mondiale. Alors que certaines personnes perdent des fortunes dans le cadre de démarches visant la richesse, ExportPortal.com basé sur la blockchain montre la voix de la croissance basée sur les échanges commerciaux et les PME, et entend se développer davantage en 2019. »

Mme Spinu a poursuivi : « La quatrième révolution industrielle est à nos portes, et l'approche novatrice d'Export Portal en matière de traitement des paiements consiste en une plateforme à laquelle les banques et les financiers devraient s'intéresser pour renforcer leur pertinence à l'échelle locale ou internationale. Nous recherchons des partenaires désireux de modifier la manière dont les individus effectueront des échanges commerciaux à l'avenir. Les investisseurs sont invités à nous rejoindre dans le cadre de cet univers pionnier d'échanges commerciaux à l'adresse : http://ec-b2b.com/ »

À propos d'Export Portal :

Export Portal est une société technologique basée à Los Angeles, qui se consacre à aider les petites et moyennes entreprises à s'ouvrir sur de nouveaux marchés. Aucune répression gouvernementale, ni aucune ICO absurde. Seulement un écosystème permettant au secteur B2B de réaliser des transactions de manière sécurisée. C'est aussi simple que cela.

