Une relâche entre les papillons et les étoiles à Espace pour la vie!

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie propose plusieurs nouveautés cette année pour la relâche scolaire. L'incontournable Papillons en liberté est de retour pour le plus grand plaisir des sens. Cette année, on réserve ses billets à heure fixe pour visiter la grande serre du Jardin botanique en toute quiétude. Prenez rendez-vous avec les papillons! Au Planétarium Rio Tinto Alcan, faites votre choix parmi une sélection d'expériences pensées pour la famille et composez votre sortie sur mesure. Ne manquez pas le tout nouveau spectacle, Polaris, qui transportera petits et grands vers un voyage autour de la Terre. Dépaysement et plaisir garantis!

Toute la programmation de la relâche est disponible sur notre site internet.

PAPILLONS EN LIBERTÉ - CHEFS-D'OEUVRE DE LA NATURE (28 FÉVRIER AU 28 AVRIL)

Jardin botanique de Montréal - Du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h - Ouvert les lundis 4 mars et 22 avril (relâche scolaire et Pâques)

Dès le 28 février, les animateurs scientifiques de l'Insectarium vous accueillent parmi les papillons dans la grande serre du Jardin botanique. Dans une atmosphère tropicale, on admire le magnifique spectacle de centaines de papillons butinant de fleur en fleur... Parmi les flamboyantes couleurs des papillons qui virevoltent, on se croirait au coeur d'une oeuvre d'art, celle de la nature!

Après le succès des billets vendus à heure fixe pour l'événement Jardins de lumière, Espace pour la vie reprend la formule pour Papillons en liberté. Cette formule permettra aux visiteurs de vivre une expérience des plus mémorables dans la grande serre du Jardin botanique. Prenez rendez-vous avec les papillons sur

TOUT UN UNIVERS POUR LE JEUNE PUBLIC AU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

L'admission générale donnant dorénavant accès à tous les spectacles à l'affiche au cours d'une même visite, chacun peut maintenant composer son expérience au gré de ses envies. Pour la relâche, le Planétarium Rio Tinto Alcan a concocté une programmation particulièrement bien choisie pour les jeunes! Réservation requise durant les semaines de relâche, du 1er au 24 mars!

Le Planétarium Rio Tinto Alcan est ouvert du mardi au dimanche. Ouvert le lundi 4 mars (relâche scolaire)

POUR LES 4 À 8 ANS

SPECTACLE POLARIS, DÈS LE 1ER MARS (NOUVEAU)

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours loufoque du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre. Une aventure scientifique extraordinaire va les mener à construire un vaisseau spatial pour un voyage autour de la Terre.

LES SECRETS DE LA GRAVITATION

Pourquoi les choses tombent-elles au sol au lieu de flotter dans l'air? C'est la question que le jeune apprenti magicien Limbradur se pose. Fasciné par les étoiles et les mystères de l'Univers, il utilise ses pouvoirs magiques et se faufile dans le Musée Albert Einstein où il rencontre ALBYX3, un petit robot intelligent et excentrique. Les deux amis partent alors pour un passionnant voyage au cours duquel ils découvrent non seulement les secrets de la gravitation, mais aussi ceux de l'amitié.

À BORD DU SSE-4801

Pourquoi le ciel est bleu? Où sont les étoiles durant le jour? Pour le savoir, montez à bord du SSE-4801 et venez découvrir ce que cache notre voisinage céleste : le système solaire. En compagnie d'un amusant pro de l'observation du ciel, partez en orbite entre le Soleil et Neptune dans une expédition rocambolesque afin de découvrez huit planètes, de nouvelles lunes et une mystérieuse comète... Prêt pour le décollage?

CIEL DE NUIT, POUR LES 7 ANS ET PLUS

Sous le dôme 360° du Planétarium Rio Tinto Alcan, vivez une expérience immersive dans le temps et l'espace. Étoiles, planètes, Lune, constellations, légendes et actualités astronomiques sauront vous surprendre et vous émerveiller.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES, POUR TOUTE LA FAMILLE!

Pour ajouter au plaisir d'une visite au Planétarium Rio Tinto Alcan, chaque samedi, toute la famille aura la chance de pouvoir se faire maquiller (11 h à 12 h 30) et de participer à diverses animations en lien avec l'actualité astronomique.

