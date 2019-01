Le gouvernement du Canada appuie les Productions Réalisations Indépendantes de Montréal





Des installations actualisées pour mieux servir la communauté artistique montréalaise

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir la rénovation des espaces de création. Les infrastructures culturelles procurent des lieux de travail et de diffusion aux artistes canadiens en plus de mettre les arts et la culture à la portée de la population canadienne.

M. Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 600 000 dollars aux Productions Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM). M. Miller a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra à l'organisme de réaménager ses locaux dans le but d'augmenter et d'améliorer les services qu'il offre aux artistes en arts médiatiques.

Citations

« Grâce au projet de rénovation de PRIM, plusieurs artistes en arts médiatiques bénéficieront de lieux de travail modernes pour s'adonner à leur passion. Le gouvernement du Canada sait que l'accès à des espaces culturels de qualité est à la base de la création. Nous sommes heureux de soutenir PRIM dans la réalisation de ces importants travaux. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La ville de Montréal est reconnue de par le monde pour le talent de ses artistes en arts médiatiques. Cette réputation, nous la devons entre autres aux organismes comme PRIM qui offrent aux artistes un encadrement et des installations hors pair pour réaliser leurs oeuvres. Je suis ravi que le gouvernement du Canada appuie ce projet qui contribuera à la mise en place d'un milieu de travail des plus créatifs et innovants. »

- M. Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir réaliser ce projet essentiel pour pouvoir s'adapter aux nouvelles pratiques et démarches de nos artistes indépendants, améliorer nos services de soutien et ériger une infrastructure à la hauteur de leur talent et de leurs exigences. »

- M. Khoa Lê, président du conseil d'administration, PRIM

Les faits en bref

Fondé en 1981, PRIM est un organisme sans but lucratif ayant pour double mandat de soutenir la production d'oeuvres médiatiques contemporaines et de participer activement à la formation et à la professionnalisation des artistes indépendants se spécialisant en arts médiatiques.

En offrant des programmes de soutien à la création et l'accès à des installations à la fine pointe, PRIM contribue chaque année à la production d'une centaine d'oeuvres en arts médiatiques et rejoint quelque 250 artistes.

Le projet consiste à réaménager et à moderniser les locaux de PRIM situés au 2180, rue Fullum à Montréal. Le projet prévoit l'agrandissement du bâtiment par l'intérieur ainsi que l'ajout de plusieurs salles, dont un studio de création sonore, une salle de création en art vidéo, une salle dédiée à la formation professionnelle et un espace de travail collaboratif.

Des équipements spécialisés nécessaires pour la création et la production seront installés dans les nouveaux espaces. Toutes ces modifications permettront à PRIM d'utiliser de façon optimale l'ensemble de leurs espaces.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Liens connexes

Productions Réalisations Indépendantes de Montréal

Fonds du Canada pour les espaces culturels

