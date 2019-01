Un avocat chevronné en fusions et acquisitions se joint à Fasken





TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fasken accueille Gordon Raman en tant qu'associé au sein du groupe Fusions et acquisitions.

« Il s'agit d'un gain énorme pour Fasken », selon Martin Denyes, associé directeur de la région de l'Ontario. « Fort de plus de vingt ans d'expérience, Gordon sera un atout important pour notre équipe. »

Gordon possède une vaste expérience au sein de l'industrie, notamment dans les secteurs des capitaux privés et de la technologie. Sa pratique comprend les fusions et acquisitions, le financement des sociétés et la gouvernance d'entreprise. Il conseille la haute direction et les conseils d'administration de sociétés publiques et privées relativement aux transactions de fusions et d'acquisitions, ainsi que des émetteurs et des investisseurs en matière de placements de capital-actions et de titres.

« Il possède une grande expertise en matière de capital de risque, ce qui rehaussera la force du cabinet », affirme John Turner, chef de notre groupe Fusions et acquisitions.

Avocat de Toronto, Gordon a été reconnu dans les répertoires IFLR1000, Best Lawyers in Canada et le répertoire juridique canadien Lexpert. Chef de file au sein de la collectivité, Gordon est actuellement président du conseil d'administration de la Children's Aid Foundation of Canada et ancien président du Canadian Club of Toronto.

Le groupe Fusions et acquisitions du cabinet représente une variété de clients, d'entreprises en démarrage aux chefs de file de ce secteur, et ce, dans de nombreux domaines, dont celui des mines, de l'énergie, des transports, des agroentreprises, des institutions financières, des fonds de placement, des télécommunications, des technologies et plus encore. Notre expertise et nos connaissances collectives provenant du travail accompli par le cabinet dans des centaines de dossiers sont les éléments qui créent de la valeur pour nos clients.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour obtenir des services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

SOURCE Fasken

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 13:14 et diffusé par :