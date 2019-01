Avis aux médias - La ministre Joly annoncera un appui pour les langues officielles dans des communautés de l'Est ontarien





L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, annoncera un soutien pour les langues officielles dans les Comtés unis de Prescott et Russell

HAWKESBURY, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, sera à Hawkesbury mercredi pour faire une annonce concernant les langues officielles dans des communautés de l'Est ontarien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 23 janvier 2019

HEURE :

10 h

LIEU :

Centre culturel Le Chenail

2, rue John

Hawkesbury (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 12:29 et diffusé par :