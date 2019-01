Voici Ignorez les absurdités : Une expérience éphémère unique lançant le défi #SOISENFIERE* aux Canadiennes





MISSISSAUGA, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Kellogg's* Special K* prend position sur la santé des femmes avec l'expérience Ignorez les absurdités, le premier événement éphémère interactif du genre qui incite les Canadiennes à laisser tomber les absurdités à propos de leur santé et qui leur propose de mordre dans la vie en étant fière à chaque bouchée. Conçu au Canada pour les Canadiennes, Ignorez les absurdités est le nouveau volet du mouvement #SOISENFIERE*. Il a pour but d'inciter les femmes à cesser de douter d'elles-mêmes et à se fier à leur instinct tout en vivant leur vie avec un maximum d'énergie et en étant véritablement elles-mêmes.

Près de la moitié des Canadiennes éprouvent de la culpabilité lorsqu'elles mangent des aliments qu'elles considèrent comme mauvais pour la santé1, c'est la raison pour laquelle Special K les encourage à laisser tomber les régimes et les entraînements physiques « à la mode » et à célébrer leur capacité à choisir la santé et le bonheur. Par une série d'installations thématiques, l'événement Ignorez les absurdités invitera les participantes à se libérer des obstacles insurmontables et déroutants qu'elles rencontrent quotidiennement dans leur quête d'une bonne santé en leur permettant activement de laisser tomber ce qui est inutile. Aucun non-sens ne sera permis. Pour une durée limitée, les Canadiennes sont invitées à participer à cette expérience unique pendant deux jours au 5 Brock Avenue, à Toronto, le vendredi 25 janvier 2019, de 10 h à 19 h, et le samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 18 h.

Pouvez-vous vous passer des régimes, des ruses et des modes?

Désirez-vous voir tous les régimes, modes et exercices que vous avez déjà essayés dans une même pièce? Ignorez les absurdités offre aux invitées une expérience multisensorielle unique durant laquelle elles pourront toucher, goûter, voir et prendre des décisions en circulant dans des pièces remplies de choses à découvrir. Fidèle aux valeurs de Special K, cette nouvelle initiative est conçue pour être perturbatrice et percutante dans le but de susciter un dialogue important avec les Canadiennes à propos du pouvoir qu'elles détiennent sur leur quête individuelle d'une vie saine. Les huit pièces du projet Ignorez les absurdités offrent des expériences tactiles et interactives, des couleurs vives, des textures immersives, un éclairage sophistiqué et des effets spéciaux, le tout créant une histoire forte et convaincante qui encourage chaque femme en lui envoyant le message : #SOISENFIERE.

Votre quête. Votre choix.

Conformément à l'engagement de Special K pour permettre aux femmes de vivre leur vie avec un maximum d'énergie, l'expérience Ignorez les absurdités célèbre la capacité qu'ont les femmes à choisir ce qui alimente leur plein potentiel. Cette expérience envoie un message qui motivera et inspirera les femmes à faire elles-mêmes les choix relatifs à leur santé et à leur bien-être tout en étant fières de ce qu'elles sont.

« Depuis des années, les Canadiennes sont confrontées à une multitude de tendances santé et bien-être, mais elles ont toujours su se fier à leurs instincts pour savoir ce qu'il y a de mieux à offrir à leur corps », explique Christine Jakovcic, vice-présidente du marketing pour Kellogg Canada Inc. « L'expérience éphémère Ignorez les absurdités de Special K permet aux femmes de se départir de toutes ces tendances inutiles pour leur permettre de faire confiance à leur instinct lorsqu'il s'agit de leur quête d'une vie saine et de faire place à leur propre potentiel. »

L'expérience interactive unique met également l'accent sur le bon choix d'aliments et sur le meilleur moyen pour alimenter notre propre confiance en nous. Grâce à l'éducation et aux innovations alimentaires, la marque Special K contribue à une meilleure alimentation pour les femmes et encourage celles-ci à faire confiance à leur instinct lorsqu'il s'agit de leur quête de santé. Special K aide les femmes à ignorer leurs doutes en leur offrant des produits qui ne contiennent que des ingrédients nutritifs et non absurdes. Faites avec de vrais ingrédients que les Canadiennes peuvent voir, les céréales et les barres Special K sont une valeur sûre!

Les Canadiennes sont invitées à participer à la discussion et à permettre aux femmes de mordre dans la vie en étant fières à chaque bouchée, en utilisant les mots-clics #SOISENFIERE et @Specialk_Ca sur Instagram et sur Twitter.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Entreprise motivée par l'objectif d'enrichir et d'enchanter le monde avec des aliments et des marques qui comptent, Kellogg Canada est le premier producteur de céréales prêtes à consommer au Canada. Tous les jours, nos marques renommées nourrissent des familles pour qu'elles puissent s'épanouir et grandir. Ces marques comprennent notamment All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K* et Vector*. Nous sommes aussi une entreprise qui a du coeur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici 2025 grâce à notre plateforme d'objectif global Des petits déjeuners pour des meilleures journées. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

* © 2019, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.



1 Source : Wong-Li, C. (2017). Attitudes Toward Healthy Eating. Extrait de https://store.mintel.com/attitudes-toward-healthy-eating-canada-january-2017.

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 12:32 et diffusé par :