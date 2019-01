Le Village de Noël à la Place du Marché Atwater : un vif succès !





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'édition 2018 du Village de Noël de Montréal qui s'est terminée le 23 décembre dernier a connu un vif succès. L'événement proposait cette année une offre bonifiée en doublant ses heures d'ouverture et en accueillant plus de 70 artisans et restaurateurs locaux et régionaux.

70 000 personnes : un succès record !

Le public a répondu présent ! Durant les 11 jours d'ouverture du Village, et malgré quelques caprices de la météo, près de 70 000 visiteurs ont franchi l'arche de Noël située sur la rue Saint-Ambroise.

Les organisateurs sont très satisfaits. « Nous avons atteint notre objectif et cela nous fait extrêmement plaisir, compte tenu du travail colossal déployé par notre équipe et par la centaine de bénévoles qui se sont surpassés cette année », a déclaré Line Basbous, cofondatrice et directrice générale du Village de Noël de Montréal. « Bien sûr, nous sommes très reconnaissants envers nos nombreux partenaires qui ont permis à la magie d'opérer, et tout particulièrement à l'Arrondissement du Sud-Ouest », a ajouté Mme Basbous.

Le Village de Noël a bénéficié cette année d'une aide financière notamment de l'Arrondissement du Sud-Ouest et du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

« Cette nouvelle mouture du Village de Noël a offert aux citoyens des activités accessibles à tous permettant de se rencontrer et de festoyer ensemble. L'Arrondissement est heureux d'avoir contribué au succès de cette année. Je tiens à remercier les organisateurs du Village ainsi que les employés de l'arrondissement qui ont travaillé à rendre possible cet événement », a souligné le maire de l'arrondissement et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Les visiteurs provenaient de différents horizons - d'autres provinces et même des États-Unis - attirés par les lumières du Village et désireux d'expérimenter les joies du temps des fêtes montréalais. En plus des kiosques, le Marché de Noël a proposé une programmation diversifiée et originale : soirées gourmandes, dont l'incontournable Montréal Raclette Party, concerts, projections de films en plein air, rencontres avec le père Noël et de nombreuses activités pour les enfants au « Royaume des lutins ».

Un Noël « So Pop » dans l'Arrondissement du Sud-Ouest

Nouveauté lancée en 2018, la caravane ambulante « Noël So Pop ! » a parcouru l'Arrondissement du Sud-Ouest en proposant un mini village de Noël et diverses activités pour les familles dans différents lieux, dont le parc du faubourg Sainte-Anne dans Griffintown, le parc Garneau dans Émard, la place du Bonheur-d'Occasion dans Saint-Henri et le carré d'Hibernia dans Pointe-Saint-Charles.

La prochaine édition du Village de Noël de Montréal est déjà en cours de préparation. « Et elle devrait être encore plus féérique ! », a conclu Mme Basbous, qui a indiqué que le dépôt des candidatures pour les exposants devrait avoir lieu au cours du mois de mars.

SOURCE Le Village de Noël de Montréal

