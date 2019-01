Desjardins et OSEntreprendre unis pour inspirer le désir d'entreprendre au Québec!





QUÉBEC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise, OSEntreprendre est heureux d'annoncer l'engagement du Mouvement Desjardins comme partenaire présentateur de la 21e édition du Défi OSEntreprendre.

« Encourager et promouvoir l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes, c'est bien, mais leur donner les outils et l'accompagnement pour passer de l'idée à l'action, c'est encore mieux. Voilà la grande force du Défi OSEntreprendre, dont Desjardins est le fier partenaire pour une 21e année. Ensemble, nous favorisons l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui contribueront au dynamisme des communautés dans toutes les régions du Québec. » Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Impliqué depuis 21 ans auprès du Défi OSEntreprendre, le Mouvement Desjardins, par les valeurs qui l'habitent et par son engagement à soutenir la vitalité dans les 17 régions du Québec, est un partenaire privilégié qui contribue à inspirer le désir d'entreprendre. » souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Rappelons que le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. La 21e édition culminera avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 12 juin 2019 au Palais Montcalm à Québec. Date limite d'inscription : 12 mars 2019, 16 h.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

