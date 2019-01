La Cage - Brasserie Sportive maintenant disponible sur Uber Eats





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le menu de La Cage - signé Louis-François Marcotte - est maintenant disponible en livraison. En effet, dès cette semaine, la majorité des établissements La Cage - Brasserie Sportive offrent désormais la livraison via le service Uber Eats.

La Cage - Brasserie Sportive a conduit une brève période de tests à l'automne et les résultats des commandes livrées, de 7 de ses établissements aux consommateurs via Uber Eats, ont été très concluants.

« Au cours des dernières années, nous avons effectué un virage important à La Cage, grâce auquel nous nous sommes dotés d'expertises additionnelles et d'une organisation efficace dédiée à l'approvisionnement local, garant d'une fraîcheur supérieure des aliments. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir un joueur clé de la livraison au Québec, notamment lors d'événements sportifs, du simple match de hockey au combat de boxe le plus attendu », explique Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene.

100 ailes pour 53 $ lors de la grande finale de football américain

Juste à temps pour le 53e grande finale de football américain, les amateurs de sports peuvent commander leur bouffe préférée dans le confort de leur foyer. La Cage - Brasserie Sportive souligne son partenariat avec Uber Eats en proposant 100 ailes pour 53 $ avec livraison gratuite, une offre valide le dimanche 3 février seulement.

« Uber Eats est extrêmement heureux d'offrir toujours plus d'options de livraison de repas aux consommateurs en s'associant notamment avec les restaurants préférés des Québécois comme La Cage - Brasserie Sportive, la chaîne de restaurants sportifs si populaire dans la province, » a déclaré de son côté Simon Brown, directeur général d'Uber Eats au Québec.

À propos

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 La Cage - Brasserie sportive, une chaîne de resto-bars axée sur l'esprit sportif qui propose une offre de restauration fraîche et de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe à ce jour 42 établissements. Au fil des années, Sportscene a diversifié son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation des restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Plus récemment, Groupe Sportscene a fait l'acquisition de l'institution Moishes, située sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.

À propos d'Uber Eats

Cofondée par l'entrepreneur canadien Garrett Camp en 2009, Uber évolue à la mesure de la société. Depuis son premier lancement au Canada en décembre 2015, Uber Eats a révolutionné le monde de la livraison alimentaire en offrant à des centaines de milliers de Canadiens l'occasion de se connecter avec les restaurants locaux de villes comme Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Lévis. Uber Eats aide au développement des affaires et à la portée des petits commerçants, tout en créant de nouvelles sources de revenu pour les partenaires-livreurs.

