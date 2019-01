Guide alimentaire : Un outil de communication essentiel





GRANBY, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) salue l'initiative de révision du Guide alimentaire de la ministre de la Santé, Mme Ginette Petitpas Taylor, rendu public aujourd'hui, mais souhaite que les principes d'achat local, d'environnement et d'innovation alimentaire soient plus cohérents dans la promotion du Guide afin de prendre en compte l'évolution des habitudes alimentaires de la population. Aussi, le CTAQ est inquiet de la compréhension des consommateurs sur ce que sont réellement des aliments préparés et hautement transformés.

La préoccupation principale de Santé Canada était de rendre de l'information sur « une saine alimentation » basées sur des données probantes actuelles sans équivoque et sans influence de l'industrie pour qu'elles soient crédibles, fiables, accessibles pour tous, applicables, pertinentes et utiles.

La version qui est présentée aujourd'hui est équilibrée, comparativement aux versions antérieures, car les notions de groupes alimentaires sont maintenant exclues du nouveau Guide. Les groupes alimentaires tels que les produits laitiers, les produits céréaliers et les viandes et substituts sont maintenant compris dans les aliments protéinés tout en mettant l'accent sur les protéines végétales telles que les légumineuses, les noix, les graines, le tofu et les boissons de soya enrichies.

Par ailleurs, le secteur québécois de la transformation des aliments remet en question la promotion des catégories de produits telles que présentées par Santé Canada selon leur degré de transformation puisque plusieurs aliments préparés et hautement transformés ont des valeurs nutritives équilibrées et sont des choix adaptés aux modes de vie de la population.

La présidente du CTAQ, madame Sylvie Cloutier, est d'avis qu'un guide alimentaire est un outil de communication essentiel à la population afin de faire des choix éclairés et judicieux quant aux aliments qu'ils consomment. « Le Guide doit refléter les tendances actuelles tout en évitant d'être dogmatique, permettre une meilleure compréhension des aliments par catégorie et respecter le rythme de changement des habitudes du consommateur. »

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente plus de 500 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

