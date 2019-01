Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans le secteur des cultures au Canada





OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le député de Glengarry--Prescott--Russell Francis Drouin, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay, sera présent à l'exploitation Chicken Little Farm pour annoncer des investissements fédéraux visant à stimuler la production et l'innovation dans les industries canadiennes du soja, de l'avoine et du maïs.

Événement

Annonce

Date

23 janvier 2019

Heure

13 h (heure locale)

Lieu

Chicken Little Farm

1651 St-Isidore Rd

St-Isidore (Ontario) K0C 2B0

