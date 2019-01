La chaîne hyperlocale des citoyens d'ici! - MAtv® dévoile sa programmation hivernale





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Témoignant de l'effervescence des communautés montréalaises, MAtv portera à l'écran, cet hiver, de nouvelles séries proposées par et pour les citoyens. Ainsi, dès le lundi 28 janvier, la chaîne offrira une programmation reflétant plus que jamais les intérêts des collectivités du Grand Montréal.

Pourquoi MAtv? Parce qu'elle est plus hyperlocale que jamais !

Par son implication assidue dans chacune des localités où elle est implantée, MAtv facilite les échanges entre les citoyens et les organismes. Résolument engagée, elle permet également aux résidents de développer un sentiment d'appartenance à leur milieu de vie et de rester connectés à leurs réalités. Avec une grille horaire composée à plus de 50 % de projets soumis par la collectivité, MAtv est un média local d'importance qui se distingue par son caractère unique et sa proximité avec les téléspectateurs.

Des nouveautés réconfortantes !

LaFormavie Zen

En 2019, on se débarrasse du stress et des courbatures avec cette nouvelle série de méditation en mouvement proposée et animée par Jonathan Lavallée. Inspirées, entre autres, de la philosophie Qi Gong, de la médecine chinoise, du yoga et de la méditation guidée, les techniques utilisées permettent de se sentir en paix avec soi-même ainsi qu'avec les énergies qui nous entourent. Adeptes des méthodes de relaxation ou simples néophytes, tous apprécieront les bienfaits que LaFormavie Zen leur procurera.

Du lundi au vendredi à 7 h 30 et 10 h 30.

Le Hockey junior majeur

Offrant une visibilité incomparable à la relève, Le Hockey junior majeur propose une quinzaine de matchs cette saison. En compagnie de Mario Aubé à la description et d'Alain Rajotte à l'analyse, Mikaël Lalancette animera ces rencontres qui permettront aux amateurs de sports de suivre les jeunes hockeyeurs dans les arénas de Blainville-Boisbriand, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, Gatineau et Victoriaville.

Vendredi 19 h ou 19 h 30 (en rappel samedi 11 h).

Présence autochtone

Les téléspectateurs sont conviés à un rendez-vous unique au cours duquel ils pourront s'imprégner des moments forts de la 28e édition du festival Présence autochtone. Animée par Marco Collin, cette série de six épisodes d'une heure propose, à travers des entrevues, des performances, des courts métrages, de la musique, de la danse, des arts visuels et de l'art culinaire, la découverte de la spécificité artistique et culturelle des Premières Nations au coeur de la métropole. Présenté par l'organisme Terres en Vues depuis 1990, ce festival célèbre les différentes cultures des trois Amériques.

Dimanche 19 h.

Métropolitique

Cette toute nouvelle série, proposée par Myriam Kessiby (animatrice) et Donald Gagnon, s'intéresse à la gestion de la Ville de Montréal. Accessible, informative et conviviale, l'émission permet aux citoyens d'en apprendre davantage sur les rouages de l'administration municipale ainsi que sur les enjeux politiques de la métropole. Une question de type vox-pop, en lien avec le thème de l'émission, permettra de tester les connaissances du public alors que des visites et des entrevues viendront démystifier le quotidien de la vie démocratique montréalaise.

Lundi 18 h.

Sensibiliser, outiller, informer !

Les aînés actifs seront ravis de retrouver Michèle Sirois à la barre d'Ère libre (samedi 11 h et dimanche 20 h) qui traite des joies et des défis liés au vieillissement. Par ailleurs, l'émission Mise À Jour et son pendant anglophone CityLife seront de retour cet hiver! Quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, les téléspectateurs pourront se renseigner sur ce qui se passe dans leur cité. Sophie Vallerand (Mise À Jour - lundi et mercredi à 18 h 30 et 22 h 30) et Richard Dagenais (CityLife - mardi et jeudi à 18 h 30 et 22 h 30) feront le point sur les grands dossiers d'actualité. On interrogera, on fouillera, on mettra en perspective et on vulgarisera les enjeux qui déterminent le quotidien des Montréalais. Les deux émissions suivront « la nouvelle de quartier », parfois négligée par les grands réseaux, mais si importante pour les citoyens!

Nouveautés anglophones sur MAtv

Au chapitre des séries anglophones, les téléspectateurs auront également la chance de découvrir Concordia Film Festival (mardi 22 h). La 46e édition de cet événement présente des films réalisés par des étudiants en production cinématographique et en animation ainsi que des oeuvres de cinéastes internationaux. Conférences sur l'industrie du film et entrevue avec des professeurs de cinéma sont notamment mises de l'avant. Aussi, de nouveaux épisodes de My Curious City - nouveau format d'une heure (mardi 20 h) - seront diffusés sur la chaîne. Créée par les membres du programme MON bénévolat, cette série propose des regards distincts sur des thématiques liées à la vie montréalaise.

Ma première Place des Arts

Encore cette année, Olivier Robillard Laveaux assurera l'animation de la populaire émission Ma première Place des Arts. Passage déterminant pour la relève artistique, le Concours mis en place par la SACEF, il y a de ça un quart de siècle, a d'ailleurs fait connaître plusieurs figures de la chanson d'ici, dont Nicolas Ciccone, Corneille, IMA, Les soeurs Boulay, Philippe Brach et Klô Pelgag. Le retour de ce classique montréalais sera, une fois de plus, marqué par la présence de talentueux participants dotés d'une impressionnante volonté de se surpasser. Un rendez-vous à ne pas manquer ce printemps afin de suivre l'évolution des artistes émergents!

Samedi 20 h - Dès le 9 mars.

Festival Vue sur la Relève : regard sur les artistes

L'animatrice Marilyse Hamelin reçoit la directrice artistique et coordonnatrice générale du festival Vue sur la Relève, Sarah Labelle, afin de présenter au public les artistes de la cuvée 2019. La série permettra de découvrir une vingtaine de jeunes talents issus des domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts visuels.

Samedi 19 h 30 - Dès le 30 mars.

Une vitrine privilégiée sur les productions des régions du Québec

En plus de faire découvrir une grande variété de contenus locaux produits par les artisans de leur territoire, les téléspectateurs auront également accès à de nombreuses émissions réalisées par l'une ou l'autre des neuf régions desservies par MAtv. Les amateurs de country se réjouiront des soirées tout en musique. Chaque samedi, dès 21 h, la chaîne diffusera Aller-Retour Country, Chanson Via Country, En route vers l'Ouest et la nouvelle série Fans de Country. Animée par Katty Bessette, cette nouveauté permettra de faire la rencontre d'artistes invités qui ont été influencés par l'univers de la musique country.

Aussi, les nouveaux épisodes de Manger santé : guide simplifié sauront plaire à tous ceux qui souhaitent cuisiner des mets diversifiés et équilibrés. Quant au tournoi d'improvisation La Coupe Romanesque, il est de retour avec des équipes renouvelées. Pour ceux qui affectionnent particulièrement les arts, ils seront enchantés par les séries La Scène, qui présente des musiciens de la relève, et Projection libre, qui réunit les amoureux du septième art. Pour sa part, la série Portrait sportif met en lumière des jeunes athlètes ainsi que les acteurs qui gravitent dans leur quotidien.

Les téléspectateurs sont invités à consulter le site web matv.ca pour connaître l'horaire spécifique de leur région.

De retour sur la chaîne

Ceux et celles qui souhaitent intégrer l'exercice à leur routine santé retrouveront avec plaisir LaFormavie Dynamique (du lundi au vendredi à 7 h et 10 h), Cardio55+ (samedi et dimanche à 7 h) et Yoga doux (samedi et dimanche à 7 h 30). Quant à ceux qui l'auraient manquée, la série Iconique Château Frontenac les renseignera sur l'histoire de ce bâtiment historique au cachet unique.

