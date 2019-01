Luc Querton est nommé PDG du Groupe Altares





Le groupe Altares, expert de l'information sur les entreprises, annonce la nomination de Luc Querton au poste de Président-Directeur Général à compter du 4 janvier 2019. Il rejoint ainsi Altares à un moment où le groupe, avec l'appui de son actionnaire, Naxicap, se transforme pour devenir l'acteur de référence en matière de solutions technologiques de valorisation de la donnée. Éric Aveillan de Naxicap précise que « sous l'impulsion de Luc Querton, Altares va résolument accélérer ses innovations technologiques pour répondre aux mutations de ses marchés historiques et déployer de nouvelles offres à destination de nouveaux segments et territoires ». Luc Querton apporte à Altares son expérience dans le développement et l'intégration d'entreprises technologiques. « Le capital humain et le potentiel d'innovation d'Altares sont de formidables moteurs de développement. Je suis ravi de me mettre au service de nos collaborateurs, de notre clientèle prestigieuse et de nos partenaires de longue date, dont Dun & Bradstreet », déclare Luc.

À 48 ans, de nationalité belge, Luc Querton vit en France depuis 20 ans et travaille dans le domaine des nouvelles technologies. Plus précisément, il a consacré les 15 dernières années au secteur des services financiers. Sa carrière connaît de nombreux succès avec IBM, Business Objects/SAP, Unisys, NetEconomy/Fiserv, et, plus récemment, Fircosoft (une société RELX), où il a occupé le poste de PDG avant de rejoindre le groupe Altares.

À propos d'Altares - http://www.altares.com - http://blog.altares.com/

Expert de l'information sur les entreprises, Altares collecte, organise, analyse et valorise les data BtoB pour proposer des données intelligentes d'aide à la décision destinées aux dirigeants et cadres supérieurs. Le groupe offre son expertise sur l'intégralité de la chaîne de valeur de la data.

Partenaire exclusif sur la France, le BeNeLux et le Maghreb du réseau international Dun & Bradstreet, numéro 1 mondial de l'information économique BtoB, Altares met à disposition des grandes entreprises, des mid-caps et des PME une base de données regroupant plus de 300 millions de sociétés dans plus de 220 pays.

À propos de Naxicap Partners

Acteur principal du Private Equity en France, Naxicap Partners, filiale de Natixis Investment Managers*, gère 3,2 milliards d'euros d'actifs. Investisseur responsable et impliqué, Naxicap Partners développe des partenariats durables et constructifs avec les entrepreneurs pour les aider à réussir leurs projets. La société rassemble 35 spécialistes de l'investissement répartis dans cinq bureaux à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez http://www.naxicap.fr/en

À propos de Natixis Investment Managers*

Natixis Investment Managers met à disposition des professionnels de la finance des solutions adaptées destinées à l'élaboration de portefeuilles. Riches de l'expertise de 27 sociétés de gestion spécialisées réparties à travers le monde, nous nous appuyons sur l'approche Active ThinkingSM pour proposer des solutions proactives qui permettent à nos clients d'optimiser leurs résultats sur tous les marchés. Natixis figure parmi les plus grands gestionnaires d'actifs au monde[1] avec plus d'un trillion de dollars d'actifs gérés[2] (861 milliards d'euros d'ASG). Basée à Paris et Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site Internet de la société à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers. Natixis Investment Managers englobe toutes les entités de gestion et de distribution d'investissements affiliées à Natixis Distribution, L.P. et Natixis Investment ManagersS.A. Natixis Distribution, L.P. est un courtier à responsabilité limitée et le distributeur de plusieurs sociétés de placement enregistrées pour lesquelles des services-conseils sont fournis par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers. Informations fournies par Natixis Investment Managers UK Limited, société autorisée et réglementée par l'Autorité des services financiers du Royaume-Uni (n° d'immatriculation 190258).

Siège social : Natixis Investment Managers UK Limited, One Carter Lane, London, EC4V 5ER.

[1] Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) à la 15e place des gestionnaires d'actifs les plus importants au monde en termes d'actifs sous gestion en date du 31 décembre 2016.

[2]Valeur liquidative au 30 septembre 2018. Les actifs sous gestion (« ASG »), tels que déclarés, peuvent comprendre des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires.

