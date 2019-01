Découverte de l'identité du soldat figurant sur le dollar en argent du 75e anniversaire du jour J





LIVERPOOL, NS, le 22 janv. 2019 /CNW/ - En collaboration avec des historiens locaux et des officiers du North Shore Regiment basé à Bathurst (Nouveau-Brunswick), la Monnaie royale canadienne a résolu le mystère entourant l'identité du soldat dont le portrait saisissant est gravé sur le dollar en argent 2019 de qualité épreuve numismatique soulignant le 75e anniversaire du jour J. Il s'agit du soldat George Herman Baker, membre du peloton no 3, compagnie A, du North Shore Regiment, qui a débarqué avec ses camarades d'infanterie à Juno Beach, entre Courseulles et Saint-Aubin-sur-Mer en France, le 6 juin 1944.

Le soldat Baker a survécu à la Seconde Guerre mondiale et a réussi à revenir chez lui à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, où il a pu élever une famille après la fin des hostilités. C'est à sa fille Karen McLeod que la Monnaie a eu l'honneur de présenter cette pièce commémorative en hommage à son défunt père. Comme tant d'autres courageux Canadiens ayant pris part au débarquement, le soldat Baker a risqué sa vie pour aider les Alliés à regagner du terrain sur le front de l'Ouest, et à remporter la Seconde Guerre mondiale.

Le portrait du soldat Baker a été inspiré d'une séquence d'un film d'archives prêté à la Monnaie par le Centre Juno Beach de Normandie, en France. Ce film, vieux de 75 ans, donne une perspective rare et unique du débarquement du North Shore Regiment dans le secteur Nan Red de Juno Beach. Afin de confirmer l'exactitude du motif de la pièce, la Monnaie a consulté de nombreux experts et découvert, ce faisant, l'identité du soldat Baker grâce à l'aide inestimable de M. Brandon Savage, historien et enseignant à l'école secondaire Miramichi Valley, du Dr Marc Milner, historien militaire à l'Université du Nouveau-Brunswick, de M. Bruce Morton, historien amateur de Barrie (Ontario), et du lieutenant-colonel Renald Dufour, commandant du North Shore Regiment.

Né en Nouvelle-Écosse le 31 août 1923, George Baker est décédé à South Brookfield (Nouvelle-Écosse) le 23 juillet 2003. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il a débarqué à Juno Beach et pris part à ce moment historique.

« Les hommes du North Shore se sont vaillamment battus pour conquérir leurs objectifs de débarquement avant la fin du jour J, mais ont essuyé de lourdes pertes : 120 soldats gravement blessés, dont 33 ont succombé à leurs blessures », a déclaré le lieutenant-colonel Dufour. « Le débarquement du jour J constitue l'un des hauts faits de l'histoire militaire canadienne et notre régiment, aux côtés de trois autres unités d'assaut, était au coeur des combats. À la veille du 75e anniversaire du débarquement, l'émission d'une pièce commémorative rendant hommage à l'héritage de nos soldats et au sacrifice de leur famille est un geste admirable. »

« J'ai vécu une expérience emballante et enrichissante en contribuant à résoudre un mystère vieux de 75 ans. En tant que petit-fils d'un soldat du North Shore Regiment qui a pris part à ce jour fatidique, je suis vraiment touché que la Monnaie rende hommage non seulement au régiment, mais aussi aux familles qui ont perdu un proche et qui ont soutenu les soldats à leur retour au pays », a déclaré Brandon Savage, enseignant à l'école secondaire Miramichi Valley. « Nous savons maintenant que le visage sur cette image emblématique du jour J est celui du soldat George Baker. Il représente tous ces hommes qui, il y a 75 ans, ont bravé leur peur pour effectuer ce débarquement héroïque sur Juno Beach. Nous leur devons toute notre gratitude, et je crois que cette pièce traduit bien ce sentiment. »

OEuvre de Tony Bianco, artiste originaire de la région de Simcoe, le motif du Dollar épreuve numismatique en argent 2019 est une illustration saisissante de fantassins canadiens débarquant sous le feu ennemi, et rend un poignant hommage à ces braves soldats qui ont tout risqué pour aider le Canada et ses alliés à remporter la Seconde Guerre mondiale. De multiples gravures de la lettre « V » (pour « Victoire ») en code morse témoignent également de l'importance de ce moment capital dans la vie du soldat George Baker et de tous ceux qui ont combattu à ses côtés à Juno Beach.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Des images des pièces se trouvent ici.

Il est possible de commander cet article directement auprès de la Monnaie en composant le

1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca. Cette pièce est également vendue dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

