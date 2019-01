Le Canada et le Québec appuient le projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque municipale de Dollard-des-Ormeaux





DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères.

Le député fédéral de Pierrefonds-Dollard, M. Frank Baylis, et le député provincial de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun une somme de près de 1,3 million de dollars pour assurer la rénovation, la mise aux normes et l'agrandissement de la bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux.

L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Fonds des petites collectivités. La Ville de Dollard-des-Ormeaux consacre également un montant de près de 1,3 million de dollars à la réalisation de ce projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3,8 millions de dollars.

Construite il y a 25 ans, la Bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux doit être modernisée afin d'offrir des services adéquats et satisfaisants aux usagers. En plus de procéder à des travaux de rénovation qui amélioreront l'état général des lieux et l'accessibilité du bâtiment, le projet permettra d'augmenter la superficie de la bibliothèque de près de 150 mètres carrés ainsi que d'offrir un plus grand nombre de livres, de matériel audiovisuel, de postes informatiques et de places assises. Il est aussi prévu d'aménager un jardin extérieur et des espaces dédiés aux jeunes.

Grâce à ces travaux, la bibliothèque pourra participer activement à l'inclusion sociale des nombreuses communautés culturelles établies sur le territoire, de même que des personnes à mobilité réduite.

« Investir dans les infrastructures culturelles aide à bâtir des collectivités fortes et à soutenir la croissance économique locale. Le gouvernement du Canada est ravi de contribuer à ce projet qui permettra à la Ville de Dollard-des-Ormeaux de développer son offre culturelle. Avec une plus grande superficie et des installations plus modernes, la bibliothèque offrira de meilleurs services aux résidents. Elle pourra ainsi remplir pleinement ses mandats éducatif et social. »

Le député fédéral de Pierrefonds-Dollard, M. Frank Baylis, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« La bibliothèque en version améliorée sera propice à la tenue d'activités culturelles avec et pour les citoyens. Des activités qui, nous le savons, favorisent le sentiment d'appartenance, la créativité, la fréquentation de lieux culturels par de nouvelles clientèles et les rapprochements entre les personnes de tous les horizons. Elle deviendra un carrefour d'échanges propice à la médiation culturelle et à des projets innovants au bénéfice du plus grand nombre. Je remercie les élus et les partenaires d'avoir déployé leur énergie à la concrétisation de ce projet majeur. »

Le député provincial de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy

« La Ville de Dollard-des-Ormeaux est heureuse de l'obtention de subventions fédérales et provinciales qui nous permettront d'atteindre le financement nécessaire pour le réaménagement de notre bibliothèque. Notre volonté est de répondre aux besoins de nos citoyens et de faire de ce troisième lieu un endroit où ils pourront s'épanouir et se développer, non seulement à court terme, mais aussi pour les 20 à 30 prochaines années. Nous voulons donc être aussi prévoyants que possible sur ce projet et remercions le gouvernement de partager cette vision avec nous. »

Le maire de Dollard-des-Ormeaux, M. Alex Bottausci

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars, sur une période de 12 ans, dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars, sur une période de 12 ans, dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, plus de 14,3 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

