La Ville de Montréal dévoile le nouveau concept d'aménagement pour le Square Phillips et la Place du Frère-André

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante et le responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets, Luc Ferrandez, en compagnie du responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales, Robert Beaudry, ont dévoilé aujourd'hui le concept d'aménagement du Square Phillips, de la Place du Frère-André et des rues avoisinantes. Ce réaménagement, où le piéton aura une place prépondérante, prévoit un verdissement important et une mise en valeur des caractéristiques patrimoniales et historiques.

« Le centre-ville connait une effervescence qui n'a pas été vue depuis longtemps et attire des investissements majeurs qui contribuent à la transformation que nous souhaitons amorcer. Il faut profiter du momentum amené par le réaménagement de la rue Ste-Catherine pour accélérer la métamorphose de l'une des artères commerciales les plus dynamiques en Amérique du Nord ! Avec le réaménagement du Square Phillips et de ses environs, nous doterons le secteur d'un oasis de verdure où les Montréalaises, les Montréalais et les touristes pourront s'arrêter et profiter pleinement de tout ce que le centre-ville a à leur offrir », a déclaré la mairesse.

« Le concept que nous dévoilons aujourd'hui est inspirant. On ne se limite pas à refaire la rue Sainte-Catherine, on repense le square Phillips et la Place du Frère-André en créant des aménagements de qualité. Ce projet répond à de nombreux besoins exprimés lors des consultations publiques de faire une plus grande place aux piétons et de rendre plus convivial le centre-ville. Il prévoit une augmentation de la superficie des deux places publiques, la plantation de nombreux arbres tout en mettant en valeur les magnifiques bâtiments du secteur. Bref, c'est un tout nouvel espace, accueillant, et accessible pour tous que nous avons créé », a ajouté M. Ferrandez.

Cette importante phase du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest est située au coeur du centre-ville de Montréal. Il comprend le réaménagement du square Phillips et de la place du Frère-André, ainsi que des rues adjacentes, soit l'avenue Union (entre Sainte-Catherine et Cathcart), la rue Cathcart (entre Union et Place Phillips), ainsi que la rue Place Phillips/Place du Frère-André (entre Sainte-Catherine et René-Lévesque).

Le réaménagement prévoit un important élargissement des trottoirs, le retrait des places de stationnement tout en prévoyant des zones de débarcadères, l'ajout d'un parterre d'eau, un verdissement intensif, du mobilier urbain distinctif incluant beaucoup plus d'espace pour s'asseoir et se détendre du WiFi gratuit et un nouveau concept éclairage au DEL comprenant un éclairage ludique en hiver. Les travaux de réaménagement se dérouleront de 2020 à 2021 et le coût des travaux de cet important réaménagement est pour l'instant estimé à près de 50 millions $.

