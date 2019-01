Cérémonie d'ouverture de la distillerie Fort Nelson de Michter's le 31 janvier 2019





LOUISVILLE, Kentucky, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- À l'issue de plusieurs années de travaux de restauration, la distillerie Fort Nelson de Michter's organisera sa cérémonie d'ouverture le jeudi 31 janvier 2019. Les visites publiques sont prévues à partir du 2 février, et peuvent être réservées sur www.michters.com. Située au 801 West Main Street dans le Museum Row de Louisville, la distillerie se trouve directement en face du Louisville Slugger Museum & Factory, et une rue après le Frazier History Museum, qui a été désigné le Kentucky Bourbon Trail Welcome Center.

Le bâtiment Fort Nelson est un exemple impressionnant de construction en fonte et en pierre avec des fenêtres romanes et une remarquable tourelle surplombant ses voisins. Initialement construit en 1890, le bâtiment était si délabré lorsque Michter's l'a acquis en 2012 qu'il présentait un escalier effondré et aucun étage. « Il est tout simplement naturel qu'une grande marque américaine autrefois abandonnée ait trouvé sa place au sein d'un bâtiment américain exceptionnel autrefois abandonné. Le bâtiment Fort Nelson est un joyau architectural, et notre équipe est extrêmement chanceuse d'avoir eu l'opportunité de le ramener à la vie, ainsi que d'en faire un lieu particulier pour tous les visiteurs », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de Michter's. La conservation de ce bâtiment historique a nécessité d'importants travaux, parmi lesquels l'installation de 181 437 kilogrammes d'acier structurel.

La distillerie Fort Nelson de Michter's offrira des visites, des dégustations, ainsi qu'une boutique de souvenirs. La production de whiskey dans ce bâtiment sera réalisée sur le légendaire système d'alambic charentais et de fermentation en bois de cyprès de la distillerie de Michter's en Pennsylvanie, dont l'histoire remonte à 1753. Pamela Heilmann, maître distillateur chez Michter's, a commenté : « Ces alambics produiront à nouveau un whiskey incroyablement spécial. » Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's, a déclaré : « Notre distillateur Dan McKee, notre directeur de la distillerie Matt Bell et notre équipe ont accompli un travail spectaculaire pour faire fonctionner à nouveau ces fantastiques équipements. »

Le deuxième étage du bâtiment intégrera le Bar de Fort Nelson. David Wondrich, historien en matière de cocktails et auteur, a participé à l'élaboration de la carte des cocktails classiques du Bar. Outre les cocktails classiques élaborés par le Dr Wondrich, la carte du bar comprendra des créations modernes du chef barman Sevan Araneda, de l'ancien directeur général du San Francisco's Bourbon & Branch, ainsi que du directeur de bar Dante Wheat, ancien directeur du bar Butchertown Social de Louisville. Le Bar proposera des verres personnalisés du producteur britannique John Jenkins, ainsi qu'un programme à glaçon hautement avancé grâce aux machines des meilleurs fournisseurs mondiaux d'équipements, tels que Clinebell, Hoshizaki et Scotsman. Le Bar servira de ressource pour la communauté des bars locaux de Kentuckiana, et organisera des séminaires éducatifs donnés par des professionnels leaders du secteur, dans le cadre de son programme Fort Nelson Fellows.

Michter's possède un riche héritage ancestral dans l'offre de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacune de ses offres en production limitée ayant atteint un âge qui lui confère sa maturité parfaite, la gamme largement reconnue de Michter's inclut bourbon, whiskey de seigle, et whiskey américain. En novembre 2018, une seule et unique bouteille du Bourbon de Michter's s'est vendue à plus de 17 000 $ dans le cadre d'une vente aux enchères. En décembre 2018, le US*1 Sour Mash de Michter's a été désigné Whisky de l'année 2019 par The Whisky Exchange. Enfin, en janvier 2019, Michter's a été désignée Marque de whiskey américain tendance numéro 1 par Drinks International dans son rapport annuel sur les marques.

Outre la distillerie Fort Nelson de Michter's, la société possède la distillerie Shively de Michter's à Louisville, ainsi qu'une exploitation agricole de 58 hectares et des opérations à Springfield, dans le Kentucky. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.michters.com , et suivez-nous sur Instagram , Facebook , et Twitter .

