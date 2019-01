Organisée par l'UQAM, l'UdeM et HEC Montréal : Conférence extraordinaire de Montréal sur l'avenir de la diffusion, de la distribution, de la création et de la production francophones à l'ère numérique (CEMAD)





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Nous savons que la prochaine année sera déterminante pour la définition d'une nouvelle Loi sur la diffusion au Canada. Cette loi doit être entièrement mise à jour afin qu'elle s'inscrive de façon claire dans l'ère numérique largement dominée par les géants du web. Rappelons que la loi actuelle a été adoptée en 1991.

Trois institutions universitaires, l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, ainsi que le Pôle Médias HEC Montréal prennent l'initiative d'enrichir la réflexion sur ce sujet et de proposer des pistes de solutions afin de nous assurer que les demandes du milieu de la culture et des médias soient tenues en compte dans la révision de la nouvelle Loi sur la diffusion. Lors de cette conférence indépendante, nous tenterons de fournir des outils et des pistes de réflexion destinés aux acteurs gouvernementaux pour bien saisir les enjeux auxquels le marché francophone des médias et de la culture, en particulier le très distinct marché québécois, est confronté à l'heure actuelle.

Seront présents aux ateliers : Marie-Philippe Bouchard (TV5), Solange Drouin (ADISQ) Anna Herold (Commission européenne), Véronique Guèvremont (Chaire UNESCO), Philippe Lapointe (COGECO), Jean-Robert Bisaillon (Lattice), Michel Bissonnette (Radio-Canada), Brian Myles (Le Devoir), Pierre-Karl Péladeau (Québecor), Éric Scherer (France Télévisions), Alain Saulnier (UdeM), Pierre Barrette (UQAM), Margot Ricard (UQAM), Destiny Tcheouhali (ORISON-UQAM) entre autres, ainsi que Monique Simard et Pierre Trudel du Comité d'experts mandatés par Patrimoine Canada pour revoir la Loi sur la diffusion au Canada. Les ateliers seront notamment animés par Anne-Marie Dussault et Michel Désautels de Radio-Canada et Sylvain Lafrance (Pôle Médias HEC Montréal).

Un dossier de presse est disponible à l'adresse suivante : www.cemad.ca

La CEMAD est une initiative de l'École des médias de l'UQAM, du Département de communication de l'Université de Montréal et du Pôle Médias HEC Montréal.

L'événement se déroulera le jeudi 24 janvier 2019 de 8 h à 18 h à l'amphithéâtre Lévis de HEC Montréal (3e étage, 5255, rue Decelles à Montréal).

