Fineqia annonce la valeur de sa participation dans la société Phunware cotée au NASDAQ





LONDRES, January 22, 2019 /PRNewswire/ --

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) annonce la valeur de sa participation au capital de Phunware Inc. (« Phunware »), une plateforme professionnelle dans le cloud totalement intégrée qui fournit des produits, des solutions, des données et des services pour des marques dans le monde entier.

Avec un cours de l'action de Phunware qui ressortait à 149 USD (198 CAD) à la clôture du NASDAQ vendredi 18 janvier, la part de Fineqia dans Phunware est évaluée à 2 424 975 USD (3 216 185 CAD). La Société détient également un warrant sur l'achat d'un nombre de parts équivalent, donnant à Fineqia une valeur combinée d'actions et de warrants de 4 849 950 USD (6 432 390 CAD).

« L'investissement de Fineqia dans Phunware a porté ses fruits », a déclaré Martin Graham, président du conseil d'administration de Fineqia. « Avec notre participation, nos warrants et nos droits de jeton actuels, cette participation s'avère être une excellente initiative pour Fineqia. »

Phunware Inc., dont le siège est à Austin, au Texas, est pionnier en matière de MaaS (Multiscreen-as-a-Service), une plateforme professionnelle dans le cloud entièrement intégrée pour le mobile, qui offre aux sociétés les produits, les solutions, les données et les services nécessaires pour engager, gérer et monétiser à grande échelle leurs portefeuilles d'applications mobiles et leurs publics au niveau mondial. Phunware aide les marques les plus respectées dans le monde à créer des expériences mobiles novatrices, avec plus d'un milliard d'appareils actifs accédant à sa plateforme chaque mois.

Phunware a été créée en février 2009 et a pu lever près de 100 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Wavemaker Partners (Draper Network Fund), Fraser McCombs Ventures, Maxima Ventures, Samsung, Cisco Investments, World Wrestling Entertainment, PLDT Capital, Central Texas Angel Network (CTAN), Baylor Angel Network (BAN) et d'autres encore.

La plateforme de Phunware gère quotidiennement plus de 6 milliards de transactions et génère plus de 5 téraoctets de données chaque jour. Son portefeuille de propriété intellectuelle comporte 13 brevets et 6 autres en attente.

« Le modèle d'affaires de Phunware et les millions d'utilisateurs actifs se prêtent bien aux applications de blockchain et à une monnaie virtuelle cryptographique », a expliqué Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « Contrairement à la plupart des autres sociétés disposant de plans pour des crypto-jetons, Phunware génère des millions de dollars de revenu annuel, ce qui la place dans une toute autre catégorie. C'est précisément ce qui nous a incités à investir l'année dernière et pourrait expliquer l'incroyable intérêt pour l'investissement que l'on constate actuellement pour les actions de Phunware. »

L'actionnariat de Fineqia dans Phunware est détenu via sa filiale Fineqia Investments Ltd. Cette situation est conforme à la stratégie de Fineqia consistant à investir dans des sociétés liées à la blockchain qui soutiennent son modèle d'affaires. Si ses actions sont soumises à une période d'indisponibilité obligatoire, les parts obtenues en exerçant ses warrants sont elles librement négociables.

L'année dernière, Fineqia avait acheté des parts qui sont convertibles en actions ordinaires et a reçu un nombre équivalent de warrants ainsi que de droits à recevoir des jetons lors de toute offre ultérieure de crypto-monnaie.

Le taux de change USD-CAD appliqué est de 1 pour 1,32628.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International met en lumière la gouvernance d'entreprise de la Société, sa culture, les procédés et les relations par lesquels la Société et ses filiales et investissements sont contrôlés, régis et dirigés. Elle supervise et assure la réussite, la planification et la croissance globales de la Société et de l'ensemble de ses filiales. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse : https://investors.fineqia.com/news

À propos de Fineqia Investments Ltd

Fineqia Investments Ltd est une filiale en propriété exclusive de Fineqia International mise en place pour recouvrer le portefeuille grandissant de sociétés technologiques de blockchain, technologies financières et crypto-monnaie de la Société dans le monde.

À propos de Phunware, Inc.

Phunware Inc. est pionnier en matière de MaaS (Multiscreen-as-a-Service), une plateforme professionnelle dans le cloud entièrement intégrée pour le mobile qui offre aux sociétés les produits, les solutions, les données et les services nécessaires pour engager, gérer et monétiser à grande échelle leurs portefeuilles d'applications mobiles et leurs publics au niveau mondial. Les Software Development Kits (SDK) de Phunware incluent des services géolocalisés, un engagement mobile, la gestion des contenus, une messagerie, la publicité, des programmes de fidélité et récompenses (PhunCoin) et des outils analytiques, ainsi qu'un cadre d'application mobile de modules logiciels iOS et Android pré-intégrés permettant de construire des solutions d'applications mobiles à canaux et des solutions verticales. Phunware aide les marques les plus respectées dans le monde à créer des expériences mobiles novatrices, avec plus d'un milliard d'appareils actifs accédant à sa plateforme chaque mois. Pour plus d'informations sur la façon dont Phunware transforme la manière dont les consommateurs et les marques interagissent avec le mobile dans les mondes virtuel et physique, consultez http://www.phunware.com, http://www.phuncoin.com et suivez @phunware sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies dans le cadre des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, portant sur des activités, des événements ou des développements dont Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou sont susceptibles de se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à des acquisitions et des financements potentiels) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables en raison de l'utilisation des mots « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit » ou « projette » ou de la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors des capacités de contrôle ou de prévision de la Société, qui peuvent entraîner une différence sensible entre les résultats réels de la Société et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles incluent, entre autres et sans s'y limiter, l'échec à obtenir un financement suffisant ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier d'information de la Société destiné au public, qui a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à partir de la date à laquelle il est effectué sauf exigence contraire conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs sauf dans la mesure exigée par les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Pour toute question : Bundeep Singh Rangar, PDG, Bundeep.Rangar@Fineqia.com, Tél. : +1-778-654-2324

