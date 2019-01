Le nouveau Rapport d'étape VDMD souligne la performance en matière de durabilité des sociétés minières canadiennes





Les nouveaux Protocole d'intendance de l'eau et Protocole de prévention du travail des enfants et du travail forcé viennent renforcer les normes de l'industrie

OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) a publié son plus récent Rapport d'étape VDMD, qui présente les travaux effectués par ses membres en matière de performance environnementale et sociale, deux priorités pour le secteur minier canadien. Le Rapport d'étape VDMD de l'AMC dresse un portrait annuel de l'état de l'industrie minière, particulièrement en ce qui a trait aux pratiques minières responsables.

Le principal objectif de l'initiative Vers le développement minier durableMD (VDMDMD), programme créé par l'AMC en 2004, est de permettre aux entreprises minières de répondre aux besoins de la société en matière de produits minéraux, métalliques et énergétiques de la manière la plus responsable qui soit sur les plans social, économique et environnemental. L'initiative VDMD fournit les outils nécessaires pour stimuler la performance et s'assurer que les principaux risques liés aux activités minières sont gérés de façon responsable. Le présent rapport présente les résultats de 2017 pour 67 établissements appartenant à 23 sociétés minières ayant rapporté leurs résultats dans le cadre de l'initiative VDMD.

« L'initiative VDMD permet aux sociétés minières de transformer leurs engagements environnementaux et sociaux de haut niveau en mesures concrètes, et le rapport d'étape annuel du programme fournit de précieux renseignements sur la façon dont les exploitations évoluent dans des domaines importants, comme les relations avec les collectivités, la gestion des résidus miniers et la biodiversité, explique Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Nous sommes fiers que l'initiative VDMD demeure encore aujourd'hui la norme en matière d'exécution responsable des activités minières. Nous sommes particulièrement heureux que sa présence à l'échelle mondiale poursuive son essor, car cinq sociétés minières nationales à l'extérieur du Canada l'ont officiellement adoptée pour améliorer leur performance. »

Le Rapport d'étape VDMD 2018 fait état du nouveau Protocole de prévention du travail des enfants et du travail forcé pour la première fois et présente le Protocole d'intendance de l'eau, adopté dans le cadre de l'initiative VDMD en novembre. Les deux sont des ajouts visant à renforcer l'initiative VDMD et le rôle que joue le programme dans la promotion de pratiques responsables dans l'ensemble du secteur minier.

« 2017 est la première année où le rapport comprend le nouveau Protocole de prévention du travail des enfants et du travail forcé, qui a été ajouté afin de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie minière et de fournir les renseignements requis pour démontrer un approvisionnement responsable en métaux et en minéraux, ajoute M. Gratton. Grâce à ce protocole ainsi qu'au tout nouveau Protocole d'intendance de l'eau, nous sommes convaincus que l'industrie minière canadienne demeurera à l'avant-plan de la performance environnementale et sociale. »

En plus de fournir de l'information sur la performance de ses membres, le Rapport d'étape VDMD 2018 souligne les réalisations des membres ayant reçu le Prix du leadership VDMD en reconnaissance de leurs établissements dont les résultats ont été vérifiés à l'externe et qui atteignent ou dépassent le niveau A pour tous les indicateurs des sept protocoles compris dans l'initiative VDMD. Cette année, huit établissements ont été reconnus, dont six d'Agnico Eagle, un nombre record pour une seule compagnie minière :

Agnico Eagle, La India

Agnico Eagle, Goldex

Agnico Eagle, Kittila

Agnico Eagle, Meadowbank

Agnico Eagle, Pinos Altos

Agnico Eagle, LaRonde

Dominion Diamond Mines , mine de diamants Ekati

, mine de diamants Ekati IAMGOLD, mine Essakane

« Les Prix du leadership VDMD soulignent le travail des meilleures sociétés minières canadiennes, et nous félicitons Dominion Diamond Mines, IAMGOLD et Agnico Eagle pour leurs efforts exceptionnels au cours de la dernière année », conclut M. Gratton.

Pour télécharger la version électronique du Rapport d'étape VDMD 2018, rendez-vous au www.mining.ca/fr.

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 97 milliards de dollars du PIB national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 634 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

