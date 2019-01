Les produits laitiers : élément capital d'une alimentation saine et équilibrée





OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Les produits laitiers nutritifs figurent toujours dans le nouveau Guide alimentaire canadien, annoncé aujourd'hui. Les Producteurs laitiers du Canada demeurent préoccupés par le fait que la mise à jour du Guide alimentaire ne reflète pas les données scientifiques les plus récentes, toujours plus nombreuses à démontrer que les produits laitiers à teneur variée en matières grasses peuvent faire partie d'une alimentation saine.

«?Bien que le Guide alimentaire ait changé, les produits laitiers continuent de jouer un rôle utile en aidant les Canadiens à prendre des décisions saines en matière d'alimentation?», a déclaré Isabelle Neiderer, directrice, Nutrition et Recherche chez les Producteurs laitiers du Canada. «?Des preuves scientifiques toujours plus nombreuses et concluantes démontrent les avantages nutritionnels des produits laitiers dans la promotion de la santé des os et la prévention de plusieurs maladies chroniques.?Les preuves récentes et émergentes ne justifient pas que l'on continue à favoriser les produits laitiers faibles en gras, car elles révèlent que les produits laitiers qui contiennent plus de gras ne sont pas associés à des effets nocifs sur la santé et pourraient même procurer des avantages. »

Profitant de l'attention accordée aujourd'hui au Guide alimentaire, nous aimerions rappeler certains des bienfaits pour la santé que procurent les produits laitiers. Certes, les recherches continuent de confirmer que les protéines du lait figurent parmi les meilleures disponibles, mais les avantages nutritionnels des produits laitiers vont bien au-delà de cette teneur en protéines.

Nous encourageons les Canadiens à continuer d'en tenir compte dans leurs choix alimentaires :

Les produits laitiers sont une source clé de six des huit nutriments faisant défaut à la plupart des Canadiens : calcium, magnésium, zinc, vitamine C, vitamine A, vitamine D, potassium et fibres.

: calcium, magnésium, zinc, vitamine C, vitamine A, vitamine D, potassium et fibres. Les produits laitiers sont l'une des meilleures sources de calcium. Bien que certains aliments d'origine végétale puissent contenir du calcium, les produits laitiers en contiennent généralement une plus grande quantité -- et sous une forme qui est plus facilement absorbée par l'organisme.

Par exemple, une personne devrait manger huit tasses d'épinards, ou plus de deux tasses de brocoli, pour procurer à son organisme la quantité de calcium contenue dans une seule tasse de lait.

La recherche continue de confirmer que les produits laitiers sont particulièrement importants pour la croissance et le développement optimaux des enfants et la préservation des os et des muscles chez les personnes âgées.

Les preuves scientifiques démontrent plus clairement que jamais les avantages nutritionnels du lait et son rôle dans la réduction de plusieurs maladies chroniques que Santé Canada a priorisées (maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, diabète de type 2, cancer colorectal, hypertension et maladies musculosquelettiques).

(maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, diabète de type 2, cancer colorectal, hypertension et maladies musculosquelettiques). Santé Canada a reconnu une bonne partie de ces bienfaits dans son propre Examen des données probantes de 2015 . Cet examen a bien montré qu'en ce qui concerne les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer colorectal, les preuves en faveur des produits laitiers sont aussi éloquentes, sinon plus, que pour les légumes, les fruits, les grains entiers et les aliments à base de protéines végétales.

Pour plus d'informations sur les bienfaits des produits laitiers pour la santé, veuillez visiter notre site Web Plaisirs laitiers .

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) est l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion des éleveurs canadiens. PLC s'efforce de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Il cherche aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

