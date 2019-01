Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme de nature et d'aventure - Le gouvernement du Québec investit plus de 167 000 $ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans la région de la Chaudière-Appalaches





SAINT-JULES, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 167 200 $ au Club Parentaide Beauce-Centre pour l'appuyer dans la bonification de l'offre touristique au Village Aventuria, une initiative qui permettra la construction d'un bâtiment d'accueil au sommet de la montagne et la diversification des activités de groupes. Ce projet totalise des investissements de 545 000 $ dans la région de la Chaudière-Appalaches.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

Citations :

« Le Québec est un immense terrain de jeux où l'on peut pratiquer une multitude d'activités de plein air en toutes saisons. Le sentier aérien et le circuit de tyroliennes constituent des produits très attrayants pour la clientèle touristique en quête d'adrénaline. Le projet du Club Parentaide Beauce-Centre permettra de recevoir adéquatement ces amateurs de plein air. Je suis convaincue que ces nouvelles installations attireront davantage de visiteurs dans la région, ce qui contribuera à la vitalité de son économie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La région de la Chaudière-Appalaches a beaucoup de potentiel, notamment en raison de ses nombreux attraits naturels, et de plus en plus de visiteurs apprécient les activités qui y sont proposées. Ce projet de construction d'un bâtiment d'accueil, issu d'un partenariat dont je suis fier, permettra de répondre à cette demande croissante. C'est grâce à l'énergie déployée par l'ensemble des acteurs de l'industrie touristique, répartis dans toutes les régions du Québec, que notre destination se démarquera de la concurrence. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants :

Le bâtiment comprendra un poste d'accueil, divers services, un lieu d'entreposage d'équipements ainsi qu'une salle multifonctionnelle vitrée avec vue sur la forêt. Un volet d'interprétation de la faune, de la flore et des minéraux de la région sera également développé, alors qu'un stationnement sera aménagé à proximité du bâtiment pour en faciliter l'accès.

Cette initiative permettra au Club Parentaide Beauce-Centre d'adapter ses installations en fonction des nouveaux besoins de la clientèle en forte croissance au Village Aventuria. Ce parc thématique se spécialise dans l'animation auprès des écoles, des camps de jour, des familles, des entreprises et de la clientèle touristique. Dorénavant, les vocations communautaires et touristiques seront distinctes. Les activités destinées aux adolescents, aux entreprises et à la clientèle touristique seront offertes dans les nouvelles installations.

Ce projet contribuera notamment à la structuration et à la forfaitisation d'une offre multiactivité et multisaison.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois et entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

