Publication du nouveau guide alimentaire canadien - Un guide simple, appétissant et digne de confiance

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) salue avec enthousiasme la nouvelle mouture du guide alimentaire dévoilée ce matin par la ministre de la Santé, l'Honorable Ginette Petitpas Taylor. « Le nouveau guide alimentaire réussit à traduire en images et en langage simples une science complexe. C'est un très bel outil pour orienter et soutenir une alimentation saine et durable », commente Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids. « L'un de ses principaux atouts est qu'il a été développé en se basant sur une science dénuée de conflits d'intérêts à laquelle on peut se fier », poursuit-elle.

Adieux portions !

La nouvelle approche de Santé Canada, qui mise sur des proportions de divers groupes d'aliments plutôt que sur des portions à consommer ravit la Coalition Poids. « Cette approche qualitative et facile à retenir est plus cohérente avec le fait que les besoins énergétiques varient grandement d'une personne à l'autre. Avec 15 millions d'adultes canadiens en surpoids, un guide compatible avec l'écoute et le respect des signaux de faim et de rassasiement de chacun est certainement bienvenu », explique Corinne Voyer.

L'eau comme boisson de premier choix

Parmi les bons coups de cette nouvelle version du guide, la Coalition Poids est aussi particulièrement heureuse de voir que l'eau est reconnue comme la boisson à privilégier. « Les boissons sucrées constituent actuellement la principale source de sucre dans l'alimentation des Canadiens. Leur surconsommation a des conséquences graves sur la santé physique et dentaire. Il était nécessaire d'insister davantage sur la qualité de l'hydratation de la population et c'est chose faite », relève madame Voyer.

Depuis deux ans, par le biais de sa campagne J'ai soif de santé !, la Coalition Poids est d'ailleurs très active pour promouvoir la consommation d'eau dans les différents milieux de vie des enfants québécois.

Reconnaissance de l'influence du marketing alimentaire : un premier pas important

Pour la première fois, un guide alimentaire canadien reconnaît l'influence du marketing sur les choix et préférences alimentaires, en appelant les Canadiens à plus de vigilance par rapport à celui-ci. « La publicité a un impact énorme sur l'alimentation. Cette sensibilisation est un pas important », applaudit Mme Voyer. Toutefois, la Coalition Poids rappelle qu'il est essentiel de ne pas laisser aux consommateurs l'entière responsabilité de se protéger du marketing agressif de l'industrie de la malbouffe. « Pour avoir un impact concret, le gouvernement fédéral doit aussi se dépêcher à mettre en oeuvre les initiatives complémentaires annoncées dans la Stratégie en matière de saine alimentation, c'est-à-dire l'interdiction de faire de la publicité aux enfants et l'ajout de symboles sur le devant de l'emballage », insiste Corinne Voyer.

Le développement des compétences alimentaires comme clé

Enfin, la Coalition Poids est ravie de voir que le gouvernement mise sur le développement des compétences alimentaires et culinaires, une clé permettant d'être moins dépendants de l'offre d'aliments ultra-transformés du commerce et de mieux apprécier les aliments sains. Elle souhaite que cette vision encourage les milieux scolaires à faire encore plus de place aux activités qui aident les jeunes à développer ces savoirs faire.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit près de 550 partenaires, qui visent l'adoption de politiques publiques à l'égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d'environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca

