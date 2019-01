IKEA Canada lance un programme national de revente à l'appui de ses ambitions d'activités circulaires





Le détaillant d'ameublement résidentiel a reçu plus de 7 600 demandes de revente de la part de clients depuis le lancement du programme



BURLINGTON, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé le lancement de son programme de revente à l'échelle nationale visant à offrir aux Canadiens une expérience de magasinage plus abordable et plus durable. Ce nouveau service permet aux clients de faire une demande pour revendre au détaillant leurs produits IKEA d'occasion, mais en bon état, en échange d'un crédit en magasin. IKEA donnera à son tour une seconde vie au produit en le revendant ou en faisant un don - l'une des nombreuses façons dont l'entreprise soutient son engagement à être une entreprise entièrement circulaire d'ici 2030. Représentant l'un des avantages du programme de fidélisation IKEA Family, le nouveau service a suscité l'enthousiasme des clients qui cherchent à obtenir de la valeur pour leurs produits existants, avec plus de 7 600 demandes de revente en ligne en moins de deux mois.

« IKEA est en train de transformer son entreprise pour la rendre de plus en plus accessible, abordable et durable afin d'avoir une incidence positive sur les gens et la planète », a déclaré Brendan Seale, chef de la durabilité, IKEA Canada. « Le programme de revente offre une solution simple à nos clients qui en ont fini avec un produit IKEA en leur permettant d'en tirer une certaine valeur tout en maximisant la valeur du produit en lui donnant une autre vie. »

Dans le cadre de sa stratégie positive Planète + Habitants, IKEA s'est engagée à devenir une entreprise entièrement circulaire d'ici 2030. Cela implique de transformer le modèle d'affaires linéaire actuel et de concevoir des produits avec la réutilisation, la réparation, la récupération et le recyclage en tête dès le départ, en n'utilisant que des matériaux renouvelables, recyclés et recyclables, en éliminant les déchets et en introduisant des services, comme la revente, qui permettent de collaborer avec les clients d'une nouvelle manière pour prolonger la vie des produits.

« En cette période de l'année, nous savons que bon nombre de nos clients sont en train de désencombrer leurs espaces et d'organiser leurs biens », a déclaré M. Seale. « Nous sommes ravis de la réaction au programme de revente, qui nous permet d'établir une relation à long terme avec ces clients en les aidant à vivre de façon plus durable, tout en leur apportant commodité et valeur ajoutée pour leur prochaine séance de magasinage chez IKEA. »

Comment « revendre » un produit à IKEA Canada :

Allez à IKEAFAMILY.ca et ouvrez une session (si vous êtes déjà membre) ou inscrivez-vous pour devenir membre gratuitement (nouveau membre).



Cliquez sur l'onglet Revendez-les, sélectionnez votre magasin local et la catégorie de produits applicable, et remplissez un simple formulaire en ligne avec un minimum de trois photos du produit.



Vous recevrez alors un courriel de confirmation avec un code de référence. Une fois la demande traitée, un collaborateur IKEA du magasin sélectionné vous répondra par une offre de crédit en magasin ou un refus.



Si vous recevez une offre, apportez le produit, le code de référence et la carte IKEA Family au comptoir des retours et échanges du magasin sélectionné dans les 30 jours et recevez votre crédit IKEA à utiliser en magasin.

Remarque : Les produits doivent être en bon état et entièrement assemblés, et faire partie de l'une des catégories de produits énumérées, notamment les armoires, les tables, les chaises, les commodes, les buffets et les unités de rangement. Depuis le lancement du programme, les catégories de produits les plus populaires pour la revente ont été les suivantes : chaises et tabourets, commodes et bibliothèques.

IKEA Canada poursuit ses efforts pour devenir le plus grand détaillant multicanal d'ameublement résidentiel en faisant vivre aux Canadiens une expérience de magasinage commode, abordable et durable, à l'endroit et au moment qui leur conviennent.

Afin de créer une expérience de magasinage plus souple, IKEA Canada a récemment lancé le service d'assemblage et d'installation à domicile TaskRabbit dans certains marchés, ainsi qu'une nouvelle politique de retour de 365 jours à l'échelle nationale.

