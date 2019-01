La franchise chef de file des tutorats privés à domicile annonce une année record de croissances et de réalisations





Tutor Doctor entame 2019 avec des plans de développement agressifs et de nouvelles initiatives de marque

TORONTO, 22 janvier 2019 /CNW/ - Tutor Doctor, le chef de file des tutorats privés à domicile, a terminé l'année 2018 sur une liste impressionnante d'accomplissements. Le plus remarquable est que Tutor Doctor a accordé 153 franchises et porté la présence de la marque dans plus de 600 lieux dans 15 pays. En outre, la marque a reçu plusieurs reconnaissances du secteur, notamment le prix de l'innovation de l'Association des franchises britanniques et elle est apparue dans les classements Elite Franchise 100 et Entrepreneur 500.

Suivant une année fructueuse, la franchise de tutorats particuliers vise une croissance agressive tout en espérant signer 180 accords de franchises supplémentaires et continuer son expansion en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

« Les futurs franchisés cherchent souvent à s'associer avec des marques qui disposent d'atouts différents et positifs. Avec une mission visant non seulement à améliorer les performances académiques des étudiants mais aussi la confiance en soi, Tutor Doctor trouve un écho parmi de nombreux entrepreneurs, » a déclaré Dennis Campell, vice-président, développement de franchise pour Tutor Doctor. « En 2019 nous espérons soutenir encore davantage nos excellents franchisés avec des outils améliorés pour servir leurs clients, tels que des plans de tutorats plus personnalisés et un programme de tutorat virtuel plus complet. Les franchisés qui réussissent et les clients heureux sont la clé de notre réussite à long terme tandis que nous continuons à nous étendre dans le monde. »

En tirant parti de sa force innovatrice, Tutor Doctor se développe et ouvrira bientôt une antenne à Mexico. La marque a détecté un grand potentiel sur le marché mexicain de l'éducation et, avec des prévisions d'ouverture au deuxième trimestre 2019, elle espère piloter des initiatives dans la région tout en fournissant également un support aux franchisés dans tout le Mexique.

« La demande mondiale de programmes d'éducation complémentaire fait du tutorat un secteur incroyablement séduisant pour les aspirants entrepreneurs dans le monde, » a expliqué Frank Milner, président de Tutor Doctor. « Depuis que nous avons ouvert des franchises en 2003, Tutor Doctor se consacre à fournir des outils de pointe pour assister nos partenaires franchisés. Nous avons hâte d'approfondir cette initiative et également d'aider nos franchisés à avoir un impact positif sur les millions d'étudiants auxquels nous prêtons service. »

Pour en savoir plus sur Tutor Doctor et ses opportunités de franchise, consultez le site www.tutordoctor.com ou www.tutordoctoropportunity.com.

À propos Tutor Doctor

Présent dans plus de 600 territoires dans 15 pays, Tutor Doctor a été nommé la franchise nº 1 de tutorats à domicile par Entrepreneur.com en 2016. Fondé comme une alternative au modèle « d'un enseignant pour une classe » que la plupart des centres d'enseignement parascolaires proposent, Tutor Doctor offre un service personnalisé de tutorats particuliers à domicile aux étudiants de tous les âges. Jouissant aujourd'hui de bureaux à l'étranger, la vision de Tutor Doctor devient une réalité et touche de manière positive les étudiants et leur famille dans le monde. Convaincu que tous les étudiants peuvent obtenir de bons résultats académiques grâce à deux composants - des fondements académiques structurés et la discipline scolaire - Tutor Doctor continuera à être à la pointe du secteur du tutorat privé. Pour en savoir plus sur Tutor Doctor, veuillez consulter le site www.tutordoctor.com. Pour des opportunités de franchise, veuillez consulter le site www.tutordoctoropportunity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811024/Tutor_Doctor_Logo.jpg

SOURCE Tutor Doctor

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 10:22 et diffusé par :