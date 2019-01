La ministre de la Santé lance la nouvelle approche pour le Guide alimentaire canadien





La saine alimentation ne se résume pas seulement aux aliments que vous mangez

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le Guide alimentaire avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi mettait l'accent sur les choix alimentaires. Nous savons maintenant que nos habitudes alimentaires sont tout aussi importantes pour notre santé que les aliments que nous choisissons. Les Canadiens occupés veulent des recommandations simples auxquelles ils peuvent se fier pour les aider à faire des choix alimentaires sains pour eux-mêmes et pour leurs familles.

En lançant le nouveau Guide alimentaire canadien aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a insisté sur le fait que la saine alimentation ne se résume pas seulement aux aliments que mangent les Canadiens.

Le nouveau Guide alimentaire consiste en une gamme de ressources en ligne qui répondent mieux aux besoins des différents utilisateurs, notamment du grand public, des décideurs et des professionnels de la santé. Le guide inclut du contenu Web accessible aux appareils mobiles pour encourager les Canadiens à manger sainement en tout temps, où qu'ils soient.

Les nouvelles recommandations alimentaires canadiennes incluent des conseils pratiques pour les Canadiens à propos des choix alimentaires sains et des saines habitudes alimentaires. Du nombre, mentionnons :

manger beaucoup de légumes et de fruits;

manger des aliments protéinés;

choisir des aliments à grains entiers;

faire de l'eau sa boisson habituelle.

La saine alimentation ne se résume pas seulement aux aliments que vous mangez. Le Guide alimentaire encourage les Canadiens à :

cuisiner plus souvent;

savourer les aliments;

porter attention aux habitudes alimentaires;

prendre des repas en compagnie d'autres personnes.

Le Guide alimentaire canadien est conçu pour l'ensemble des Canadiens. Santé Canada travaille pour veiller à ce que le Guide alimentaire canadien révisé inclue bien les Autochtones et soit le reflet du contexte social, culturel et historique. De plus, Santé Canada et Services aux Autochtones Canada sont déterminés à collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis à l'appui de l'élaboration d'outils de saine alimentation fondés sur les distinctions dans le contexte du processus de révision.

Le nouveau Guide alimentaire canadien fait partie intégrante de la Stratégie en matière de saine alimentation du Canada, qui vise à faire du choix sain un choix facile pour l'ensemble des Canadiens.

« La saine alimentation ne se résume pas seulement aux aliments que vous mangez. C'est l'ensemble de votre relation avec les aliments. Le nouveau Guide alimentaire va au coeur de cette relation et fournit aux Canadiens des conseils pratiques qu'ils peuvent appliquer pour intégrer la saine alimentation à leur quotidien. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?Une saine alimentation est un élément important au maintien d'un mode de vie sain et aide à prévenir les maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies du coeur et certains cancers. Le nouveau Guide alimentaire canadien ne fait pas que renseigner la population canadienne sur la saine alimentation, mais il nous apprend que la saine alimentation, c'est bien plus que la nourriture que l'on mange -- ça comprend des aspects importants tels que le partage des repas avec d'autres personnes, de cuisiner plus souvent et de se nourrir de façon consciencieuse.?»

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

« Le pouvoir qu'ont les aliments d'enrichir la vie et d'améliorer la santé passionne les diététistes. Nous félicitons Santé Canada d'avoir abordé l'alimentation de façon plus vaste en fournissant des recommandations fondées sur des données probantes non seulement sur quoi manger, mais aussi sur comment manger. Nous constatons également avec plaisir l'inclusion et la prise en considération des aliments traditionnels, de la diversité culturelle et de la durabilité de l'environnement. La promotion de la santé est un pilier essentiel de la politique alimentaire, et les outils et ressources du nouveau Guide alimentaire soutiendront la création d'environnements alimentaires sains pour la population canadienne. »

Nathalie Savoie

Directrice générale, Les diététistes du Canada

