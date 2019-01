Avis aux médias - Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario organise une discussion au sujet des villes intelligentes





TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Êtes-vous prêt à vivre dans une ville intelligente?

Grâce à l'avènement de technologies nouvelles - capteurs permettant de conserver l'énergie, applications de stationnement en temps réel, transactions financières automatisées - les possibilités d'améliorer et de simplifier nos existences semblent infinies. Mais, comment pouvons-nous protéger notre vie privée? Qui détient nos renseignements personnels, exerce un contrôle sur ceux-ci et y a accès? Et, plus important encore, quel pouvoir avons-nous concernant l'utilisation de nos données? Ces questions suscitent une grande controverse et de nombreux débats.

Participez en personne ou sur le Web à notre colloque tenu à l'occasion de la Journée de la protection des données , le 24 janvier 2019, où nous examinerons les promesses et les écueils des villes intelligentes.

Principaux points qui seront abordés :

Les défis liés à la protection de la vie privée qui vont de pair avec la mise en place d'une ville intelligente

La manière dont les lois sur la protection de la vie privée de l' Ontario protègent vos renseignements personnels

La façon dont les municipalités peuvent atténuer les risques touchant la protection des renseignements personnels

Les répercussions de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé sur la protection des renseignements personnels

La matinée sera consacrée à une présentation du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, Brian Beamish, et à une discussion de groupe entre différents spécialistes du domaine des villes intelligentes.

Lawrence Eta - co-dirigeante principale de l'information, Information et technologie, Ville de Toronto

Teresa Scassa - Chaire de recherche du Canada en politiques et droit de l'information, Université d' Ottawa

Oriana Sharp - gestionnaire, Information, gestion et archives, région de Waterloo

Le Commissaire sera à la disposition des médias pour des entrevues après l'évènement.

DÉTAILS DE L'ÉVÈNEMENT

Jeudi 24 janvier 2019

De 8 h 30 à 11 h

Bram & Bluma Appel Salon

Bibliothèque de référence de Toronto

789, rue Yonge, Toronto

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou d'ouvrir une session pour visionner la webdiffusion. Vous n'avez qu'à cliquer ici et regarder.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page de l'évènement.

