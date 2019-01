AMC : le nouveau Guide alimentaire laisse transparaître de solides consultations et un processus factuel





OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de l'orientation générale adoptée par le gouvernement fédéral pour le nouveau Guide alimentaire, une ressource importante pour la population canadienne et les fournisseurs de soins de santé sur le rôle clé de l'alimentation dans la santé. L'AMC appuie particulièrement l'examen fondé sur des données probantes et le vaste processus de consultation utilisé pour rédiger le nouveau guide, afin de s'assurer qu'il est fondé sur une recherche impartiale.

L'AMC a participé activement au processus de consultation et présenté un mémoire au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes en juin 2018. Nous sommes heureux que le nouveau Guide alimentaire donne suite à nos recommandations.

Nous attendons avec impatience le déploiement de la phase 2, qui fournira aux professionnels de la santé et aux Canadiens et Canadiennes des outils pratiques pour mieux appliquer les principes du nouveau guide.

L'AMC encourage le gouvernement fédéral à améliorer l'efficacité du nouveau Guide alimentaire en allant de l'avant avec l'étiquetage sur le devant de l'emballage et en interdisant la publicité sur les aliments et les boissons adressée aux enfants, deux initiatives dont le Parlement est actuellement saisi.

Dre Gigi Osler

Présidente de l'AMC

