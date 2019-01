La prochaine évolution pour les tableaux de bord de veille économique : offrir aux décideurs des données exploitables en temps réel grâce à la génération automatique de texte avancée d'Arria





NEW YORK, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- À l'heure où les décideurs doivent s'atteler à comprendre le flux croissant et incessant de données, parmi les plus grandes initiatives stratégiques des organisations en 2019 figureront des tableaux de bord améliorés, des rapport automatisés et l'analytique augmentée.

La principale avancée technologique devant accompagner ces initiatives est l'ajout de la génération automatique de texte (GAT) à la liste actuelle des tableaux de bord de veille économique (VE). La GAT est une forme d'intelligence artificielle fondée sur la linguistique informatique et des algorithmes évolués qui transforment automatiquement des volumes de données brutes en mots écrits (ou parlés) comme s'ils avaient été composés par un expert humain.

Arria NLG, le leader mondial de la technologie GAT fondée sur l'IA, est heureuse d'annoncer la sortie de son NLG Studio for BI 2.0 ? qui donne la possibilité aux analystes de données de créer des tableaux de bord VE qui sont plus faciles et plus rapides à interpréter en générant instantanément un narratif expert à partir du jeu de données complet pour accompagner les visuels sur leurs tableaux de bord VE.

Cette toute dernière solution est un programme additionnel GAT pour les plateformes VE qui permet aux utilisateurs VE d'exploiter leurs tableaux de bord bien au-delà des seuls visuels. NLG Studio for BI se connecte directement à la plateforme VE existante de l'utilisateur et utilise des modèles multidimensionnels pour analyser TOUTES les données qui entrent dans le tableau de bord (et pas seulement les données dans les visuels qui s'affichent) afin de déterminer les faits critiques et de générer instantanément en temps réel des renseignements, des résumés et des narratifs dans un langage clair et facile à comprendre. Vidéo >

Cela permet de prendre des décisions plus rapidement et plus éclairées, dans la mesure où les décideurs peuvent dès lors comprendre le jeu de données complet et obtenir des renseignements dans le langage naturel humain qui aurait autrement été omis ou mal interprété dans les visuels. Les narratifs en langage naturel permettent d'interpréter et de communiquer de manière cohérente les résultats et d'autres faits dans toute l'organisation.

L'autre avancée majeure de NLG Studio for BI d'Arria est qu'il inclut des solutions prêtes à l'emploi que l'utilisateur peut entièrement personnaliser, qu'il soit novice ou expert. La technologie GAT repose sur des capacités linguistiques éprouvées à base de règles et sur une architecture logicielle qu'Arria utilise elle-même pour créer des systèmes GAT destinés à ses clients en entreprise dans le monde entier.

Les utilisateurs peuvent générer rapidement des narratifs personnalisés adaptés aux besoins de leur entreprise ou créer leurs propres narratifs entièrement personnalisés pour des cas d'utilisation précis. Les tableaux de bord ainsi obtenus, y compris les visuels et les narratifs, peuvent être automatiquement exportés vers PowerPoint, Word et RTF, les narratifs pouvant ainsi être modifiés dans le nouveau format.

Pour Sharon Daniels, PDG d'Arria : « Les narratifs multidimensionnels fondés sur la GAT constituent l'avancée qu'ont été les visuels il y a des années. Le problème des mégadonnées a été en partie réglé avec l'évolution des tableaux de bord VE. Or, si les visuels donnent une certaine image, ils ne dressent pas le tableau complet. Un visuel n'est qu'une représentation partielle de toutes les informations contenues dans un tableau de bord. Ils ne racontent pas toute l'histoire. »

« Les données qui sont à l'origine de ces visuels dans le tableau de bord contiennent souvent des informations et des renseignements non exploités. Jusqu'à maintenant, les principaux décideurs n'en disposaient pas. Avec l'ajout de la GAT, les tableaux de bord VE sont à la base de la prochaine évolution de la fourniture de l'information. Les entreprises sont en mesure de se mettre à l'échelle à un coût nettement plus bas. Le savoir-faire spécialisé se démocratise donc. Avec la capacité d'accéder à des informations essentielles pratiquement en temps réel, communiquées comme si elles avaient été écrites par l'analyste principal de l'entreprise, sans parti pris ? à une vitesse d'écriture GAT tout à fait étonnante ? on voit que la technologie change la donne. C'est ce que les clients exigent ? des informations complètes, des conclusions plus rapides et de meilleures décisions. Faire passer la puissance du langage de l'esprit à la machine change fondamentalement la manière dont les personnes dialoguent avec la technologie. »

NLG Studio for BI 2.0 d'Arria est disponible pour les principales plateformes VE, comme Microsoft Power BI, Tableau, Qlik Sense et MicroStrategy.

À propos d'Arria

Arria NLG est le leader mondial dans le domaine de la génération automatique de texte (GAT), une forme de logiciels d'intelligence artificielle, spécialisée dans l'extraction de renseignements à partir de sources de données complexes et qui communique ces informations dans un langage naturel (comme s'il avait été écrit ou prononcé par un humain). La technologie d'Arria ajoute de la valeur partout où des narratifs ou des reports à la demande sont nécessaires, qu'il s'agisse d'analyses ou de rapports financiers, de tableaux de bord de veille économique, ou en complément d'autres technologies cognitives comme des agents de conversation et des assistants virtuels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.arria.com .

