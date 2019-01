Acquisition de FIT - Syntax renforce sa présence internationale et diversifie ses marchés cibles en acquérant Freudenberg IT (FIT), un fournisseur de services SAP





L'entreprise montréalaise accède au marché des applications SAP et met sa vaste expertise en progiciels de gestion intégrés (PGI) au service des marchés en Europe et en Asie.

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Syntax Systems (« Syntax »), un important fournisseur de services de PGI gérés dans le nuage, vient d'annoncer son acquisition de l'entreprise de services informatiques allemande Freudenberg IT (FIT). Cette entreprise comptant plus de 850 professionnels SAP se spécialise en gestion d'applications SAP dans le nuage pour des entreprises clientes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Cette acquisition stratégique permet aux deux entreprises d'unir leurs forces afin de proposer à de nouveaux marchés un portefeuille toujours plus important.

Syntax est une entreprise financée par les fonds de capital-risque TMT IV et TMT V de Novacap, une société montréalaise de financement par capitaux propres qui a également fourni le financement par actions pour l'acquisition.

En plus de compléter ses activités commerciales actuelles, l'acquisition bonifie l'offre de services de Syntax sur le marché SAP, ce qui l'élèvera au rang de fournisseur de solutions multinuage et multi-PGI parmi les plus attrayants du secteur. Syntax est maintenant en mesure de fournir des solutions flexibles de bout en bout ainsi qu'une expertise sur les écosystèmes Oracle et SAP à une clientèle internationale. Qui plus est, Syntax mettra à profit ses compétences actuelles relatives au nuage privé, hybride et public pour accélérer la croissance de FIT sur le marché SAP.

FIT est un chef de file mondial en matière de services informatiques gérés qui aide les entreprises à optimiser les technologies essentielles à l'administration de leurs activités à l'aide d'applications SAP. En fait, FIT entretient une relation de longue date avec les fondateurs de SAP, lesquels ont entamé leur collaboration avec sa société mère, le Freudenberg Group, il y a près de 50 ans.

Syntax et FIT partagent également une culture, des valeurs et des principes directeurs fort semblables axés sur le client. Or, ils disposent d'une assise solide pour la coopération, la synergie et la croissance à venir.

« L'acquisition de FIT représente un investissement avantageux pour Novacap, qui peut ainsi tirer parti de l'évolution de Syntax sur le marché mondial des services infonuagiques », explique Ted Mocarski, associé senior de Novacap et président du conseil d'administration de Syntax. « La position dominante de FIT sur le marché offre à Syntax une perspective de croissance attrayante. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir Syntax et de collaborer avec elle à l'occasion de cette grande étape. »

« Nous sommes fiers de cette occasion d'unir nos forces avec celles de FIT et d'étendre notre portée dans l'écosystème SAP. Cette acquisition nous permettra d'accroître notre présence dans des régions ciblées dans le passé pour la croissance, notamment l'Europe et l'Asie », affirme Christian Primeau, chef de la direction de Syntax. « L'engagement [de FIT] envers l'excellence, son expertise, son approche fortement axée sur le client et ses valeurs de responsabilité sociale d'entreprise ont fait d'elle un choix évident pour Syntax. »

« Nous sommes reconnaissants d'avoir découvert un partenaire stratégique qui donnera un coup de pouce à FIT grâce à la croissance externe, ce qui pourrait nous donner accès à de nouveaux segments de clientèle. Je me réjouis à l'idée de faire équipe avec Syntax; ensemble, nos deux entreprises progresseront rapidement vers de nouvelles occasions prometteuses et multiplieront ultimement les succès pour nos clients et employés. Nos valeurs et stratégies convergent, nous sommes motivées par l'innovation, nous accordons une forte importance au client, et enfin, nous misons sur l'esprit d'équipe », explique Horst Reichardt, président-directeur général mondial de FIT.

L'acquisition, qui sera conclue plus tard ce trimestre, est soumise aux conditions usuelles de clôture, ce qui comprend les approbations réglementaires et l'approbation des autorités antitrust. Les deux entreprises continueront indépendamment leurs activités jusqu'à la conclusion de l'accord. Les modalités de l'acquisition ne seront pas divulguées.

MVP Capital Advisors a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Novacap au cours de cette transaction.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est une société de financement par capitaux propres dont les actifs sous gestion totalisent 2,3 G$. La stratégie d'investissement unique de cette société, qui repose sur ses connaissances spécialisées ainsi que ses partenariats actifs avec les entrepreneurs, a contribué à une croissance rapide et permis une création de valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés détenues. Grâce à une équipe de gestion chevronnée et à d'importantes ressources financières, Novacap est en parfaite position pour continuer à construire des entreprises d'envergure internationale. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.novacap.ca.

À propos de Syntax

Depuis 1972, Syntax fournit des solutions technologiques globales à des entreprises de toutes tailles partout en Amérique du Nord. Syntax propose une combinaison idéale de solutions logicielles, infonuagiques et d'infrastructure pour répondre aux besoins de sa clientèle variée. Syntax compte parmi ses partenaires Oracle, IBM et d'autres chefs de file technologiques internationaux. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com.

À propos de Freudenberg IT

Freudenberg IT (FIT) est un fournisseur mondial de services infonuagiques et informatiques pour les moyennes entreprises de haut niveau. En plus de ses services habituels dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication, FIT fournit maintenant un vaste éventail de services informatiques pour la quasi?totalité des solutions SAP, dont les services de gestion d'applications et les licences SAP. De plus, elle offre des services-conseils approfondis pour la mise en oeuvre de SAP S/4HANA. Entre autres, FIT a été l'une des premières entreprises à adopter la mégatendance de l'industrie 4.0. Son partenariat complémentaire avec Microsoft lui permet également d'offrir un soutien ciblé aux clients procédant à la numérisation d'environnements de travail toujours plus évolués. Pour en savoir plus sur FIT, visitez le site www.freudenberg-it.com.



À propos de MVP

MVP Capital Advisors fournit des services-conseils en matière de fusion?acquisition, de mobilisation de capitaux propres et de capitaux empruntés ainsi qu'en stratégie et évaluation dans les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications et des énergies renouvelables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.mvpcapital.com.

SOURCE Syntax Systems

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 10:00 et diffusé par :