Le gouvernement du Canada appuie Saguenay en neige

Une galerie d'art immaculée et des activités à profusion sur fond hivernal à Jonquière

SAGUENAY, QC, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à coeur d'appuyer les festivals locaux, car ils mobilisent les Canadiens et Canadiennes, tout en leur donnant la chance de participer à la vie sociale et culturelle de leur communauté.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 26 300 dollars au 35e Saguenay en Neige, qui aura lieu du 31 janvier au 10 février 2019, à Jonquière.

Cette somme est accordée par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Elle permettra aux citoyens et visiteurs de la région de profiter d'une panoplie d'activités hivernales gratuites, dont une gigantesque galerie d'art éphémère regroupant plus de 200 oeuvres sculptées dans la neige.

« Saguenay en Neige invite les familles à se rassembler dans un cadre féérique pour admirer les sculptures réalisées par nos artistes. Les festivaliers peuvent aussi assister à des spectacles en tout genre et prendre part à des activités originales répondant à tous les goûts. Voilà un rendez-vous incontournable qui nous incite à braver le froid pour mieux célébrer cet important aspect de notre culture qu'est l'hiver! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le festival Saguenay en Neige contribue à resserrer les liens étroits entre les membres de notre communauté. Cette fête annuelle est pour nous l'occasion d'accueillir des milliers de visiteurs dans notre belle région et de faire rayonner nos talents locaux grâce à une vitrine exceptionnelle. »

- M. Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean

« Saguenay en Neige est heureux de compter Patrimoine canadien parmi ses partenaires d'importance. Grâce au montant octroyé, les familles pourront profiter de 11 jours de festivités et d'activités tout à fait gratuites, en plus d'avoir accès à une galerie d'art à ciel ouvert des plus grandioses durant notre festival. »

- Mme Christine Basque, directrice générale, Saguenay en Neige

Pour sa 35e année, Saguenay en Neige, qui accueille chaque hiver plus de 100 000 visiteurs, présentera de nombreux spectacles - tant pour les adultes que les enfants - dont King Melrose, la tournée Country Folk, Tristan Demers et Fredo.

Feux d'artifice, démonstration de sculpture sur glace, glissades, tyrolienne, jumpa?, animation, activités sportives et soirée de danse latine complèteront la programmation du festival.

En plus de mettre en lumière le talent des sculpteurs professionnel de renom, le festival propose un volet scolaire qui se traduit par un concours de sculpture sur neige à l'intention des élèves des écoles secondaires de la région. Plus de 100 équipes de 5 élèves participent à ce concours, leur donnant ainsi l'occasion de tisser des liens avec leurs pairs, de développer leur estime et d'augmenter leur niveau de motivation et de persévérance dans leur cheminement scolaire.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des oeuvres d'artistes et artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

