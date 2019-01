ZEDRA ajoute à son réseau suisse un nouveau bureau à Zoug





ZEDRA, leader international indépendant en ingénierie fiscale et patrimoniale a le vent en poupe. Ce dernier a annoncé l'ouverture de son troisième bureau suisse, cette fois-ci à Zoug. Le principal but étant de soutenir ses autres filiales suisses basées à Zurich et à Genève.

Les trois bureaux travailleront en étroite collaboration, proposant des services de créations et d'enregistrements de sociétés, de comptabilité ainsi que de conseils juridiques, lesquels seront plus amplement décrits sur leur site internet.

Stuart McLuckie, directeur général de ZEDRA Suisse, s'exprime à ce sujet: « Notre nouveau bureau à Zoug nous donnera les moyens supplémentaires de proposer leurs services aux intermédiaires financiers spécialisés. Il s'agit d'une étape stratégique importante pour nous. »

Vadim Neumann, directeur général des opérations de ZEDRA Zurich, a ajouté : « Depuis l'ouverture de nos bureaux à Genève et à Zurich, nous avons observé une rapide croissance de nouvelles activités, dont la plupart nécessitent un soutien très spécifique. Ce nouveau bureau augmentera notre offre de services institutionnels suisses destinée aux clients existants de notre Groupe, ce qui, nous le savons, constitue un besoin essentiel pour notre clientèle international. »

En fin d'année dernière, ZEDRA a annoncé un changement d'actionnariat important. Corsair Capital LLC, l'une des sociétés d'investissement privé les plus influentes de la place et spécialisées dans le secteur des services financiers, a fait l'acquisition d'une part majoritaire dans le groupe ZEDRA et ce dans le but de soutenir et d'encourager de nouvelles opportunités de croissance.

Cette transaction est soumise à approbations des autorités réglementaires compétentes et devrait être effective courant 2019.

