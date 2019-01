Camp des recrues RBC : Un grand coup de pouce au pipeline de talents olympiques du Canada





TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le Camp des recrues RBC, programme élaboré en partenariat avec le Comité olympique canadien (COC), la Fondation olympique canadienne, CBC Sports et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada (RISOP), poursuit l'expansion de sa recherche de futurs athlètes olympiques canadiens.

Amorçant sa quatrième année, ce programme national vise à découvrir de prochains athlètes olympiques et à leur offrir du financement et du soutien. À ce jour, le programme a mis à l'épreuve plus de 5 500 athlètes dans le cadre de 71 événements gratuits organisés dans 35 collectivités couvrant dix provinces.

Nous sommes ravis d'annoncer qu'en 2019 se tiendra la toute première finale nationale du Camp des recrues RBC à Calgary, en Alberta. À cette épreuve nationale, les 100 athlètes qui auront démontré le plus grand potentiel s'affronteront pour obtenir du financement et le soutien d'organismes nationaux de sport (ONS). Selon les résultats de la finale nationale et des essais propres aux différents sports représentés, jusqu'à 30 athlètes d'élite seront sélectionnés pour faire partie du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC, au titre duquel ils obtiendront du financement et des ressources en vue de poursuivre leur rêve olympique.

De plus, sept emplacements s'ajouteront aux épreuves de qualification du Camp des recrues RBC, dont une première épreuve au Yukon. Au total, 34 collectivités tiendront des épreuves de qualification, donnant à encore plus de Canadiens la chance d'explorer leur potentiel olympique.

En bref :

Le Camp des recrues RBC est ouvert aux Canadiens de 14 à 25 ans.

des recrues RBC est ouvert aux Canadiens de 14 à 25 ans. La saison 2019 commencera le dimanche 3 février à Halifax , en Nouvelle-Écosse.

, en Nouvelle-Écosse. La finale nationale aura lieu en septembre à Calgary , en Alberta .

, en . Il y aura sept nouveaux emplacements pour les épreuves de qualification : Waterloo ( Ontario ), Trois-Rivières (Québec), Regina ( Saskatchewan ), Thompson ( Manitoba ), Fort McMurray ( Alberta ), Boucherville (Québec) et Whitehorse ( Yukon ).

), Trois-Rivières (Québec), Regina ( ), ( ), ( ), (Québec) et ( ). Depuis 2016, le Camp des recrues RBC a évalué plus de 5 500 jeunes athlètes d'élite partout au pays et repéré 600 athlètes au potentiel élevé.

Depuis la création du programme, plus de 1,3 million de dollars de financement ont été versés à 87 Futurs Athlètes Olympiques RBC pour contribuer à la réalisation de leur rêve olympique.

création du programme, plus de 1,3 million de dollars de financement ont été versés à 87 Futurs Athlètes Olympiques RBC pour contribuer à la réalisation de leur rêve olympique. Les ONS participants sont Athlétisme Canada , Freestyle Canada, Canada Snowboard, Patinage de vitesse Canada , Cyclisme Canada, Rowing Canada Aviron, Rugby Canada et Canoe Kayak Canada.

Citations :

« RBC appuie fièrement les athlètes olympiques canadiens à chaque étape de leur carrière. Le bassin de talentueux athlètes canadiens ayant le potentiel de participer aux Jeux Olympiques continue de s'agrandir. Grâce au Camp des recrues RBC, nous pouvons dépister, renforcer et appuyer ces talents. Avec l'ajout d'une finale nationale et de sept emplacements pour les épreuves de qualification, dont notre toute première épreuve dans le nord du pays, au Yukon, 2019 sera une autre année remarquable pour ce programme. »

- Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC

« Amorçant sa quatrième année, le Camp des recrues RBC continue d'offrir de formidables possibilités aux jeunes athlètes canadiens. En collaborant avec huit organismes nationaux de sport et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada, RBC continue de combler des lacunes au chapitre de la recherche de nouveaux talents, de l'expansion du bassin d'athlètes de nouvelle génération et du soutien financier de ceux qui se distinguent par leur excellence. »

- Eric Myles, directeur exécutif, Sport, Comité olympique canadien

« CBC Sports est fier de faire partie intégrante du Camp des recrues RBC et du soutien permanent qu'il apporte aux futurs olympiens de tout le pays. En tant que diffuseur officiel canadien des Jeux Olympiques, nous offrons aux athlètes canadiens de haut niveau une vitrine nationale où ils peuvent mettre en valeur leurs talents grâce à notre couverture numérique et radiodiffusée qui inclut notamment l'émission hebdomadaire Road to the Olympic Games. Nous sommes impatients de présenter cette année encore les espoirs du Camp des recrues RBC. »

- Chris Wilson, directeur général par intérim, CBC Sports

« L'aspect le plus emballant du Camp des recrues RBC est de voir des athlètes émerger sur la scène nationale et internationale dans des sports que certains d'entre eux n'auraient pas envisagés autrement. Ce programme a sans contredit renforcé la collaboration entre les huit ONS partenaires et le RISOP, rendant ainsi le système de sport canadien beaucoup plus harmonieux. »

- Kurt Innes, responsable technique national, RISOP

« Le Camp des recrues RBC présente deux avantages importants pour le rugby. Premièrement, les épreuves de qualification nous ont permis d'entrer en contact avec de jeunes athlètes de tous horizons et de leur faire connaître un nouveau sport, que ce soit à des fins récréatives ou dans l'objectif qu'ils participent un jour à des compétitions internationales. Deuxièmement, grâce au soutien financier offert aux athlètes ciblés, nous pouvons appuyer les membres potentiels de l'équipe nationale et accroître le nombre d'athlètes qui participent aux épreuves de qualification de compétitions importantes. Le Camp des recrues RBC a choisi d'investir dans le développement des membres de l'équipe nationale de demain, ce qui est essentiel à notre réussite à long terme en rugby olympique. »

- Adam Kleeberger, préparateur physique principal, Rugby Canada

Vous trouverez des renseignements sur les épreuves locales du Camp des recrues RBC, notamment en ce qui concerne l'inscription, à CampdesrecruesRBC.ca.

