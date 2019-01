Adjust annonce l'acquisition de l'entreprise Unbotify, spécialisée en cyber-sécurité et intelligence artificielle





SAN FRANCISCO et BERLIN, January 22, 2019 /PRNewswire/ --

Les fonctionnalités de détection des bots par biométrie comportementale permettront d'aider les marketeurs à combattre la fraude publicitaire et la fraude au sein des applications

Adjust, le leader de la mesure mobile et de la prévention des fraudes, vient d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Unbotify, startup primée en tant que spécialiste en cyber-sécurité et intelligence artificielle. Basée à Tel Aviv en Israël, cette startup technologique a développé une solution exceptionnelle permettant d'analyser les schémas comportementaux humains au sein des flux utilisateurs sur les sites Web et sur les applications mobiles. Elle est en mesure de faire la différence entre des bots et de vrais utilisateurs et ainsi que d'empêcher les activités de fraude digitale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/793068/Adjust_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/810496/Adjust_and_Unbotify.jpg )



Le secteur du digital fait face aujourd'hui à un défi qui n'épargne personne dans le monde : la fraude publicitaire. D'après la World Federation of Advertisers (Fédération Mondiale des Annonceurs ou WFA), les annonceurs et les marques perdront près de 50 milliards de dollars à cause de la fraude publicitaire d'ici 2025. Parmi les différents types de fraude publicitaire, celle initiée par les bots est l'une des plus problématiques. En effet, ceux-ci sont capables de fausser les indicateurs clés de performance en reproduisant les comportements humains quant aux pages vues, aux clics et à l'engagement des utilisateurs. La fraude publicitaire basée sur les bots est souvent détectée au bout d'un certain temps et peut être à l'origine de volumes conséquents de trafic frauduleux.

Fondée en 2015 par Yaron Oliker et Alon Dayan, Unbotify est connue pour son approche pionnière en matière de détection de bots et de prévention de la fraude digitale et a été élue par Fast Company comme étant la startup la plus innovante d'Israël en 2017. Elle est composée d'une équipe de 25 data scientists, d'anciens responsables d'IBM et de spécialistes en machine learning titulaires de P.h.D.s en informatique et en physique. Unbotify accompagne les entreprises du Fortune 500 dans les secteurs du e-commerce, des médias sociaux, du Search et du Gaming, aux États-Unis et en Europe.

« Adjust est un pionnier de la prévention de la fraude publicitaire mobile, et nous avons pour mission d'apporter davantage de confiance et de transparence au secteur de la publicité digitale. En combinant l'envergure et l'expérience d'Adjust et l'équipe hautement qualifiée et les capacités de machine learning de Unbotify, nous allons pouvoir propulser la plateforme d'Adjust encore plus loin et l'imposer comme la Suite de la Prévention des Fraudes la plus puissante du marché », annonce M. Christian Henschel, co-fondateur et PDG d'Adjust.

La technologie de détection de Unbotify s'appuie sur le machine learning et le deep learning pour analyser des centaines de fonctionnalités tirées de données sur l'orientation de l'appareil, les moments où l'utilisateur appuie sur un bouton, le type de pression exercé, entre autres, pour détecter les bots. Cette technologie permet ainsi aux marketeurs d'identifier les activités frauduleuses initiées par des bots, sans occulter le trafic humain légitime, et de garantir ainsi aux éditeurs d'applications qu'ils interagissent réellement avec de vrais utilisateurs.

« La guerre contre la fraude digitale est souvent comparée au jeu du chat et de la souris, car les fraudeurs ont toujours de l'avance. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre la barre le plus haut possible, en étudiant les points de données les plus difficiles à fausser, à savoir le comportement humain. Nous changeons ainsi la donne en faveur du trafic légitime », déclare Yaron Oliker, co-fondateur et PDG de Unbotify. « En fusionnant notre technologie de détection des bots en temps réel avec les filtres anti-fraude hautement sophistiqués d'Adjust, nous renforçons la place d'Adjust de leader du secteur en matière de prévention des fraudes et nous pouvons mettre un terme aux milliards de dollars de pertes occasionnées. »

L'acquisition de Unbotify a lieu peu après celle de Acquired.io, solution SaaS qui automatise la gestion des campagnes multicanal, annoncée en décembre dernier. Unbotify est la première acquisition d'Adjust en 2019. Cette acquisition sera assurée via un financement par l'emprunt, fourni par TriplePoint Capital. En outre, Adjust prévoit d'autres investissements afin d'intégrer pleinement la technologie de Unbotify dans sa Suite de la Prévention de la Fraude. Les dernières acquisitions et améliorations de l'offre principale d'Adjust sont le résultat de l'engagement de la société à proposer le meilleur produit possible et sa vision de combattre la fraude digitale au niveau mondial et d'améliorer ainsi les activités de marketing des annonceurs. Pour Adjust, initiateur de la Coalition Against Ad Fraud ( CAAF ou Coalition contre la fraude publicitaire) en 2017 - un effort concerté des leaders du secteur ayant pour but de réduire le marché de la fraude, évalué à plusieurs milliards de dollars, et son impact sur les budgets des annonceurs - cette initiative est un pas de plus vers davantage de transparence et de confiance pour tous ses clients, dont le nombre ne fait qu'augmenter dans le monde.

Unbotify restera gérée de manière indépendante. Ses bureaux resteront basés à Tel Aviv et seront agrandis : l'équipe devrait doubler ses effectifs cette année. Avec cette acquisition, Adjust augmente sa présence mondiale, avec 15 bureaux dans le monde. Depuis 2013, le chiffre d'affaires d'Adjust a plus que doublé tous les deux ans, et l'entreprise compte désormais 300 employés tout en maintenant sa rentabilité.

À propos d'Adjust

Adjust est le leader de la mesure mobile et de la prévention des fraudes publicitaires. Entreprise d'envergure internationale, Adjust fournit aux professionnels du marketing mobile du monde entier des solutions d'analyse, de mesure et de prévention des fraudes publicitaires leur permettant de prendre des décisions marketing à la fois plus rapides et plus pertinentes. Adjust est le partenaire marketing de toutes les grandes plateformes telles que Facebook, Google, Snap, Twitter, Line et Tencent. Au total, plus de 25 000 applications ont mis en oeuvre les solutions d'Adjust afin d'améliorer leur performance. Fondée en 2012, Adjust possède aujourd'hui des bureaux à Berlin, New York, San Francisco, São Paulo, Paris, Londres, Moscou, Istanbul, Séoul, Shanghai, Pékin, Tokyo, Bombay et Singapour.

En décembre 2018, Adjust a acquis la plateforme d'agrégation de données Acquired.io. Cette solution SaaS complète automatise et simplifie la gestion des campagnes multicanal pour l'acquisition des utilisateurs sur mobile. Cette acquisition entre dans le cadre de l'ambition d'Adjust d'unifier les initiatives marketing des annonceurs et de créer le meilleur produit possible.

À propos de Unbotify

Unbotify utilise les méthodes de machine learning avancées pour analyser les données biométriques et comportementales. Les informations des capteurs comme les mouvements de la souris, la durée de frappe sur le clavier, les touches enfoncées ou encore l'orientation de l'appareil, sont recueillies pour détecter les anomalies en temps réel. Cette nouvelle capacité empêche les attaques et les abus initiés par des bots comme la fraude publicitaire, la fraude à l'affiliation marketing, le piratage de compte, la fraude au paiement, le scalping et autres menaces traditionnelles qui pèsent sur la sécurité informatique. Les solutions qui ciblent l'adresse IP, les fonctionnalités du navigateur ou de l'appareil et les comportements de navigation sont faciles à tromper. L'interaction entre l'être humain et l'appareil est le seul point de données que les machines n'arrivent pas à reproduire de manière systématique. La solution de Unbotify est actuellement déployée sur des sites et applications mobiles d'entreprises du Fortune 500, des secteurs de l'e-commerce, des médias sociaux, du Search et du Gaming.

Coordonnées :

Lennart Dannenberg

Responsable des relations publiques chez Adjust

E-mail : pr@adjust.com

Téléphone : +49-162-248-3472



Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :