Le gouvernement du Canada va bâtir des logements sûrs et abordables à Hamilton

Premiers ensembles financés par le nouveau Fonds national de co-investissement pour le logement

HAMILTON, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Hamilton, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral visant trois projets évalués à 27,6 millions de dollars, dont plus de 10,08 millions à Hamilton pour la construction de 50 logements dans le cadre d'un projet de réaménagement du YWCA Hamilton, rue Ottawa.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Hamilton, cet ensemble du YWCA Hamilton procurera un logement sécuritaire et abordable à 35 femmes avec ou sans enfants et 15 logements seront destinées aux femmes ayant une déficience développmentale.

La nouvelle propriété sera aménagée sur le site de l'ancien YWCA de la rue Ottawa. Le centre communautaire actuel ne répondait plus aux besoins de la communauté, car le bâtiment était devenu vieillissant. Le YWCA Hamilton profite donc de cette occasion de réaménagement pour y inclure des logements pour les femmes et les enfants dans le besoin. Les espaces non résidentiels serviront à offrir un éventail de programmes et de services aux occupants et au reste de la communauté.

« Nous croyons que chaque personne mérite une occasion de réussir, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de soutenir ce magnifique projet à Hamilton dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui travaille dans un esprit de collaboration avec tous ses partenaires, afin de permettre à tous les Canadiens de se bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur communauté. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas

« Nous sommes ravis de réaliser notre vision de proposer des logements sécuritaires et abordables aux femmes, aux filles et aux familles sur la rue Ottawa. Le logement est un point de départ pour les femmes qui veulent aller de l'avant. Et grâce à cet engagement du gouvernement fédéral, nous sommes en mesure d'offrir aux femmes les bases nécessaires à leur réussite, car chaque dollar que nous investissons dans les femmes est aussi un investissement dans l'ensemble de la communauté. » - Denise Christopherson, chef de la direction, YWCA Hamilton

Les coûts du projet de réaménagement du YWCA Hamilton de la rue Ottawa sont estimés à 22,2 millions de dollars.

sont estimés à 22,2 millions de dollars. Avec son concept de maison passive, le YWCA Hamilton vise des économies d'énergie de 75 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

Un total de 10 unités seront entièrement accessibles, et toutes les aires communes seront exemptes d'obstacles.

En tout, 35 logements seront abordables, leur loyer correspondant à moins de 75 % du loyer médian du marché.

Le YWCA Hamilton est un organisme de bienfaisance dirigé par des femmes qui répond aux besoins des femmes et des filles depuis 1889. On y offre une multitude de services et de programmes, y compris des services d'hébergement d'urgence et des logements de transition, des programmes parascolaires et de garderie abordables, des services aux jeunes, de l'aide à l'emploi et à la formation, des services de santé et de mieux-être destinés aux femmes et aux aînées, de même que des ateliers de leadership pour les femmes et les filles.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux personnes dans le besoin : femmes et enfants fuyant la violence familiale, aînés, Autochtones, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, anciens combattants et jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

