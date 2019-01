Klaria et Purdue Pharma (Canada) concluent une entente exclusive de mise au point, de licence et de distribution pour un traitement d'urgence des réactions anaphylactiques (KL?01401)





UPPSALA, Suède et PICKERING, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Klaria AB (Klaria) (société mère, Klaria Pharma Holding AB, Stockholm OMX Nasdaq:KLAR) et Purdue Pharma (Canada) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente exclusive de mise au point relativement au KL?01401 (film à base d'épinéphrine destiné à la voie oromuqueuse).

Le KL-01401, codéveloppé par Klaria et Purdue Pharma (Canada), est une préparation d'épinéphrine au stade expérimental pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques sévères chez les patients présentant un risque accru d'anaphylaxie. L'entente de mise au point comprend une licence mondiale exclusive ainsi que des dispositions en matière de distribution pour le réseau d'entreprises Purdue/Napp/Mundipharma associées de façon indépendante, l'octroi de celles-ci étant lié à la réalisation de certaines étapes clés.

En vertu de cette entente, la valeur totale de toutes les étapes clés réalisables est de 55,2 millions de dollars. Un paiement de 5,2 millions de dollars doit être effectué pour les étapes à court terme. En outre, Klaria recevra des redevances à un chiffre - et demi, presque deux - sur les ventes nettes. De plus, les modalités de l'entente confèrent à Klaria les droits exclusifs de fabrication du KL-01401 pour distribution à l'échelle mondiale.

Klaria AB a également ajouté l'épinéphrine à son accord de licence avec Uppsalagruppen Medical AB. En vertu de cette entente, Uppsalagruppen recevra des droits à hauteur de 4 % sur les revenus nets des ventes du KL-01401 par Klaria.

Le KL-01401 est fondé sur la nouvelle plateforme brevetée de libération de médicament de Klaria, qui offre plusieurs avantages aux patients qui auraient besoin d'un traitement d'urgence en cas de réaction anaphylactique. Autoadministré, ce traitement non injectable et facile d'emploi permettra aux patients et à leurs soignants d'avoir sur eux en tout temps et en toute discrétion un traitement d'urgence susceptible de sauver des vies.

Le Dr Scott Boyer, directeur général de Klaria, a fait valoir ceci : « Nous sommes extrêmement heureux et motivés de conclure cette entente avec Purdue, notre seconde collaboration à ce jour. Cette entente combine les forces de notre plateforme brevetée de libération de médicament avec celles d'un partenaire chef de file dans la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs. Nous sommes persuadés que le résultat de notre partenariat répondra à un besoin médical insatisfait chez les patients qui dépendent de l'épinéphrine en cas de réactions allergiques sévères. »

David Pidduck, président et directeur général de Purdue Pharma (Canada), a ajouté ceci : « L'entente d'aujourd'hui constitue une étape stimulante pour Purdue, alors que nous changeons le paradigme de traitement pour les Canadiens vivant avec la menace d'une réaction anaphylactique. Le choc anaphylactique est la pire réaction allergique qui soit. Or, les solutions de traitement actuelles continuent de poser des difficultés croissantes, notamment au chapitre de l'approvisionnement. Le renforcement de notre partenariat avec Klaria, grâce à cette seconde entente de développement, est un autre exemple de notre engagement à investir dans de nouvelles technologies et solutions de traitement qui auront des répercussions positives sur le système de soins de santé ainsi que sur la vie des patients. Cette entente cadre avec notre stratégie globale qui consiste à élargir les possibilités grâce au développement des affaires. »

À propos de Klaria AB

Klaria met au point des produits novateurs offrant des avantages médicaux évidents pour les patients ayant besoin d'un traitement rapide et fiable. Les produits de Klaria reposent sur un film breveté de libération de médicament, qui est combiné à des substances médicamenteuses actives, éprouvées cliniquement et établies. Klaria est inscrite à la bourse Nasdaq First North sous le symbole KLAR. FNCA Sweden est le conseiller accrédité de Klaria Pharma Holding AB. La description complète de l'entreprise peut être téléchargée à partir du site www.klaria.com.

À propos de Purdue Pharma (Canada)

Purdue Pharma Canada est une entreprise de recherche pharmaceutique et de soins de santé grand public présente au Canada depuis plus de 60 ans. Ses employés ont pour objectif d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens. L'entreprise offre une vaste gamme de médicaments sur ordonnance et en vente libre, notamment des traitements sur ordonnance contre la douleur, le TDAH, les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et diverses affections ophtalmiques, ainsi que des produits pharmaceutiques en vente libre. L'entreprise soutient la formation fondée sur des données probantes en appui à l'innocuité de ses produits. Des activités de recherche et développement intégrés, de formulation pharmaceutique et de fabrication se déroulent à son siège social de Pickering, en Ontario. Société privée fondée par des médecins, Purdue Pharma (Canada) est associée de manière indépendante au réseau d'entreprises multinationales Purdue/Napp/Mundipharma. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.purdue.ca.

