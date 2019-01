METRO tire parti de la plateforme Zilliant IQ en Turquie





Des informations permettant de prendre de meilleures décisions dans le domaine des services alimentaires B2B

AUSTIN, Texas, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Zilliant, société multi-entités fondée sur le modèle SaaS et aidant les entreprises B2B à convertir leurs données en informations exploitables afin d'accélérer leur croissance rentable, a annoncé aujourd'hui que METRO, l'un des principaux spécialistes internationaux de la vente en gros et au détail de produits alimentaires, mettra en oeuvre et utilisera la plateforme Price IQ de Zilliant en Turquie.

« Nous sommes convaincus que Zilliant est le partenaire idéal pour la réalisation de nos plans de croissance ambitieux. », a déclaré Deniz Alka?, directeur du service alimentaire Cash & Carry de METRO. « L'entreprise est particulièrement bien placée pour fournir des indications de prix optimisées à la fois pour nos services Cash & Carry et de livraison alimentaire. »

Après avoir étudié plusieurs éditeurs de logiciels sur le marché, METRO avait conclu que Zilliant Price IQ était la seule solution capable à la fois d'optimiser la tarification des produits en rayon et celle des services de livraison alimentaire. Grâce à un processus de diagnostic commercial complet, Zilliant a mis au jour d'importantes opportunités de tarification en exploitant l'intelligence artificielle et l'analyse avancée du système, confortant ainsi la décision de METRO de nouer un partenariat à long terme avec Zilliant.

« Nous sommes ravis de renforcer nos relations avec le groupe METRO. », a déclaré Greg Peters, président-directeur général de Zilliant. « Zilliant occupe une position unique parmi les fournisseurs de solutions d'optimisation des tarifs et de vente normative et dispose d'une solution unique permettant aux entreprises B2B d'accélérer leur croissance rentable grâce à des informations exploitables basées sur l'IA qui permettent de prendre des décisions commerciales qui font sens à l'échelle de l'entreprise. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Zilliant soutient les distributeurs de services alimentaires, consultez le site https://www.zilliant.com/solutions/food-service-distribution/

À propos de METRO

METRO est l'un des principaux spécialistes internationaux du commerce de gros et de la vente au détail de produits alimentaires. La société est présente dans 35 pays et emploie plus de 150 000 personnes dans le monde. Au cours de l'exercice 2015-16, METRO a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 37 milliards d'euros. La société offre des solutions personnalisées permettant de répondre aux besoins régionaux et internationaux de ses clients grossistes et détaillants. Grâce à ses marques de vente METRO/MAKRO Cash & Carry et Real, ainsi qu'à ses services de livraison et ses initiatives de numérisation, METRO définit les normes de demain en matière d'orientation client, de solutions numériques et de modèles commerciaux durables. METRO/MAKRO Cash & Carry exploite plus de 750 magasins de vente en gros dans 25 pays et emploie environ 100 000 personnes. Plus d'informations, rendez-vous sur le site www.METROag.de.

À propos de Zilliant

Zilliant aide les entreprises B2B à transformer leurs données en intelligence décisionnelle, laquelle leur permet d'accélérer leur croissance rentable. La plate-forme Zilliant IQtm fait appel à l'intelligence artificielle afin de fournir des informations de vente et de tarification en temps réel et exploitables destinées aux canaux traditionnels et numériques, afin que ses clients puissent maximiser la valeur immédiate de chaque transaction ainsi que la valeur durable de chaque client. Pour en savoir plus, consultez le site www.zilliant.com ou suivez Zilliant sur Twitter et LinkedIn.

