La Financière Sun Life parmi les plus engagées au monde en matière de développement durable pour la dixième année consécutive





Au premier rang des compagnies d'assurance évaluées

TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Pour la dixième année consécutive, la Financière Sun Life inc. (TSX/NYSE : SLF) (la «Financière Sun Life») est au nombre des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l'échelle mondiale dans le classement Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (« Global 100 ») publié aujourd'hui par Corporate Knights, une entreprise médiatique de Toronto offrant des services-conseils en placements. La Financière Sun Life est la seule compagnie d'assurance canadienne inscrite au palmarès de 2019, devançant les 249 compagnies d'assurance évaluées.

«Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à intégrer la durabilité à notre culture et à l'ensemble de nos secteurs d'activités, affirme Melissa Kennedy, vice-présidente générale, affaires publiques, première directrice des affaires juridiques et haute responsable de la durabilité à la Financière Sun Life. Tous les progrès que nous réalisons en matière de durabilité sont axés sur notre résilience en tant qu'organisation, qui nous permettra de respecter nos engagements envers nos Clients, employés, actionnaires et investisseurs, maintenant et pendant les décennies à venir.»

La stratégie de la Financière Sun Life en matière de durabilité vise à obtenir des améliorations dans quatre domaines clés : la résilience de notre organisation, la responsabilité environnementale, le mieux-être de la collectivité, ainsi que la gouvernance et la gestion des risques. En 2018, Gestion Placements Sun Life a mis en place le cadre ESG+ pour veiller à ce que les stratégies et décisions de placement soient actuelles, coordonnées et orientées vers un même objectif d'efficacité maximale. La Financière Sun Life poursuit également ses objectifs de diversité et d'intégration, et elle figure de nouveau dans l'indice d'égalité hommes-femmes de Bloomberg (Gender-Equality Index). Cet indice met en valeur les organisations qui se sont fermement engagées en matière d'égalité entre les sexes. Il tient compte de leurs principes directeurs visant les employés, du soutien et de la mobilisation externes envers la collectivité et de l'offre de produits qui sont sensibles aux différences entre les sexes.

«Nous sommes fiers de cette reconnaissance de Bloomberg qui souligne notre engagement à favoriser la diversité et l'intégration, que nous voyons comme un facteur incontournable de durabilité, ajoute Mme Kennedy. Vu la forte corrélation qui existe entre la culture de diversité d'une organisation et sa rentabilité à long terme, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à ces indices quand vient le temps d'évaluer le potentiel de croissance et de réduire les risques.»

Cette reconnaissance arrive au terme d'une année marquée par de beaux succès pour la Financière Sun Life dans des secteurs clés de notre stratégie en matière de durabilité. En voici un aperçu :

La remise du prix REmmy 2018 au siège social mondial de la Financière Sun Life, le One York de Toronto , pour sa conception durable et l'accent mis sur la responsabilité sociale dans la gestion du lieu de travail et des services immobiliers.

, pour sa conception durable et l'accent mis sur la responsabilité sociale dans la gestion du lieu de travail et des services immobiliers. L'obtention de la certification BOMA BEST Platine par l'Édifice Sun Life à Montréal, la plus haute distinction accordée aux immeubles pour leur excellence en matière de performance et de gestion environnementale. C'est le premier édifice centenaire en Amérique du Nord à obtenir cette certification.

La tenue des championnats internationaux de bateaux-dragons Sun Life de Stanley 2018, à Hong Kong . En tant que commanditaire en titre, la FSL Asie s'est associée à des organismes de bienfaisance locaux pour offrir gratuitement des postes de remplissage d'eau et des bacs de recyclage lors de l'événement. Elle a ainsi recueilli plus de 13?400 bouteilles de plastique et contenants en aluminium destinés au recyclage.

. En tant que commanditaire en titre, la FSL Asie s'est associée à des organismes de bienfaisance locaux pour offrir gratuitement des postes de remplissage d'eau et des bacs de recyclage lors de l'événement. Elle a ainsi recueilli plus de 13?400 bouteilles de plastique et contenants en aluminium destinés au recyclage. Dans le cadre du Programme de soutien financier à la lutte contre le diabète, la FSL États-Unis a donné plus de 250?000 $ à des organismes de diverses collectivités au pays qui mènent des activités de sensibilisation et qui travaillent à la prévention de la maladie.

Le palmarès du Global 100 de 2019 est basé sur une évaluation de 7?536 sociétés qui compte jusqu'à 21 indicateurs de performance quantitatifs clés, comme la gestion des finances et du personnel, le revenu «propre» et le rendement des fournisseurs. Les 100 sociétés qui figurent dans ce palmarès se distinguent par leur performance en matière de durabilité, ce qui représente 1,3 % des compagnies dans le monde.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 984 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

À propos de la Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMD, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29?000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

