Sodexo au palmarès des meilleurs employeurs de 2019 pour les jeunes gens





L'environnement de travail basé sur la flexibilité, l'habilitation et l'inclusion de Sodexo lui acquiert la reconnaissance en tant qu'employeur de choix

BURLINGTON, ON, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Pour la septième année consécutive, Sodexo a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes en 2019.

Les gagnants ont été annoncés le 18 janvier dans une section spéciale publiée à l'échelle nationale dans le Globe and Mail. Les demandes ont été évaluées par une équipe éditoriale dans le cadre du projet Canada's Top 100



Employers. Les organisations ont été évaluées sur leurs programmes et initiatives pour attirer et conserver les jeunes travailleurs.

Un aspect essentiel de la culture organisationnelle de Sodexo est de créer un environnement qui offre aux jeunes employés des programmes de perfectionnement professionnel, y compris le mentorat, la planification de carrière et de larges possibilités d'apprentissage.

« Ce prix témoigne de notre engagement à développer le talent chez les jeunes », déclare Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada. « Leur enthousiasme et énergie constituent une partie importante de la main-d'oeuvre diversifiée de Sodexo. Notre objectif est de continuer d'attirer de nouveaux talents pour alimenter notre croissance et innovation. »

L'entreprise offre aux jeunes talents une foule d'occasions formelles, dont :

Aide au paiement des frais de scolarité

Programmes de mentorat

Stages rémunérés pour les étudiants et nouveaux diplômés

« Pour soutenir l'avenir, nous promouvoir en interne pour 80 % de nos rôles et de visons 100 % au niveau de la haute direction. Notre mandat est d'offrir des services qui améliorent la qualité de vie. Nos employés sont au coeur de notre entreprise », ajoute Suzanne.

Cette vidéo présente quelques réflexions et expériences des employés de Sodexo Canada.

Sodexo au Canada

Sodexo propose des services sur site au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnu comme partenaire stratégique, Sodexo se consacre à la prestation de services de Qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs dans le cadre des services aux entreprises, en éducation, dans les services de santé et le secteur de l'énergie et les ressources. Ces services de Qualité de vie créent des environnements sains, sûrs et efficaces permettent aux individus et organisations à croître et à réussir. Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 175 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de son chiffre d'affaires et du nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

