Déclaration du premier ministre à l'occasion du troisième anniversaire de la fusillade survenue à La Loche, en Saskatchewan





OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le troisième anniversaire de la fusillade mortelle survenue à La Loche, en Saskatchewan :

« Il y a trois ans aujourd'hui, quatre Canadiens ont été tués et sept autres ont été gravement blessés lors d'un attentat insensé perpétré dans la communauté de La Loche, en Saskatchewan.

« En ce triste anniversaire, nous nous souvenons des victimes. Nous offrons également nos plus sincères condoléances à tous ceux qui vivent encore avec la douleur et le traumatisme provoqués par ces événements horribles.

« Face à une telle tragédie, les mots ne suffisent pas. Ces jeunes victimes avaient toute leur vie devant elles. Lorsqu'on leur a enlevé la vie, leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir ont disparu avec elles. Cette perte est inestimable.

« Nous nous rappelons les gestes des premiers répondants, des dirigeants autochtones et des intervenants de première ligne. Nous reconnaissons leur courage et leur professionnalisme, qui ont sauvé des vies il y a trois ans et permis d'éviter une tragédie encore plus grande.

« À la suite de ces événements, les citoyens de La Loche ont vécu des jours, des mois et des années difficiles. Cependant, malgré leur deuil et leur perte immenses, ils continuent à aller de l'avant, déterminés à guérir et à rebâtir leur communauté.

« Au Canada, nous savons que nous devons en faire plus pour que les Autochtones comme les non-Autochtones se sentent en sécurité et aient accès au soutien dont ils ont besoin au sein de leurs communautés. Nous continuerons de travailler avec les peuples autochtones, ainsi qu'avec les municipalités et les gouvernements territoriaux et provinciaux, pour relever les défis auxquels font face La Loche et d'autres communautés à travers le pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à se souvenir des victimes aujourd'hui et à faire preuve de solidarité envers ceux dont la vie a changé à jamais le 22 janvier 2016. À toute la communauté de La Loche, sachez que vous êtes dans nos coeurs et que vous avez notre soutien indéfectible. »

