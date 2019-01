Nuvei annonce sa certification Telium Tetra et prend les devants dans la nouvelle génération du commerce en magasin





MONTRÉAL, 22 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei, chef de file mondial dans le domaine des technologies financières et toute première communauté d'experts en paiement de l'histoire, a annoncé qu'elle avait obtenu sa certification pour la nouvelle gamme de terminaux intelligents Telium Tetra d'Ingenico Group au Canada. Cette étape importante permettra aux partenaires et aux marchands de Nuvei de profiter de la nouvelle génération de terminaux de paiement avancés d'Ingenico sur la plateforme de traitement puissante de Nuvei.



La certification Tetra sera déployée sur la plateforme d'autorisation frontale exclusive de Nuvei et présente une solution de pointe, conforme à la norme PCI, pour les environnements marchands autonomes ou intégrés. Elle marque également le lancement de l'interface de terminal de point de vente entièrement repensé de Nuvei. La solution combinée vise à améliorer la convivialité, la fiabilité et la flexibilité dans divers environnements d'affaires, tout en offrant le plus haut niveau de sécurité au point de vente.

Le plateforme d'acquisition frontale de Nuvei permet une connectivité directe aux principales marques de cartes de crédit et de débit, offrant ainsi sécurité et fiabilité pour ce qui est des autorisations, des traitements et des transactions par carte bancaire. L'équipe interne de Nuvei a également développé une application de paiement de base de prochaine génération et assure la mise à jour de celle-ci. De plus, elle offre un service de soutien pour l'intégration directe à ses partenaires ISV et RVA.

Nouvelles fonctionnalités et nouveaux avantages :

Interface à écran tactile intuitif doté de nouvelles capacités graphiques et optimisé pour le contenu multimédia riche

Possibilité d'accepter le plus grand éventail de modes de paiement grâce à une variété d'options de connectivité pour les applications sans fil mobiles et en magasin

Traitement de tous les types de paiements électroniques, y compris les cartes EMV et la technologie NFC pour les paiements sans contact pour Apple Pay et Google Pay

Traitement plus rapide des transactions grâce au débit 4G qui améliore également la connectivité dans les centres-ville et au sein des bâtiments

Meilleure sécurité sur le marché grâce à la certification PCI-PTS 5.x et les plus récents schémas cryptographiques à l'épreuve de l'avenir

Soutien à venir pour les applications tierces à valeur ajoutée, notamment les cartes-cadeaux et les programmes de fidélité ou d'enquête

« Ingenico est heureux de l'adoption par Nuvei de sa nouvelle plateforme Tetra pour déploiement au Canada », a souligné Richard Giannini, premier vice-président, développement de produits chez Ingenico Canada. « La nouvelle plateforme permet d'intégrer les paiements de façon transparente et de déployer en toute simplicité des applications d'affaires. Ceci permettra aux marchands de Nuvei d'offrir des services additionnels à leurs clients alors que l'environnement du commerce de détail est en constante évolution. »

« Il est nécessaire que nos clients aient accès aux plus récents modes de paiement qui existent sur le marché. La certification Tetra nous permet d'offrir une expérience de transaction supérieure, autant pour les marchands que pour leurs clients », a affirmé Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « En plus de proposer de nouvelles solutions matérielles et logicielles de pointe, nous améliorons constamment les capacités de notre plateforme frontale, ce qui nous permet d'offrir une expérience de paiement à valeur ajoutée. Non seulement cela encourage l'adoption de nouvelles technologies de paiement dans le marché canadien, mais c'est également un puissant vecteur pour nos revendeurs et nos partenariats intégrés », ajoute-t-il.

Le déploiement initial vise le terminal de comptoir Desk/5000 et le terminal portable Move/5000 d'Ingenico.

À propos d'Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.



À propos Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d'experts-conseil en paiement. Nous fournissons des solutions de paiement complètement prises en charge et conçues pour favoriser le succès de nos partenaires. Grâce à notre appui, les organisations de vente indépendantes (ISO), les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique bénéficient de toute la technologie, de l'expertise et de l'accompagnement dont ils ont besoin pour se démarquer. Soutenus par notre plateforme technologique globalement intégrée, nous visons à bâtir un réseau qui permet à nos partenaires de réellement prospérer. Nous mettons tout notre savoir-faire à contribution afin de devenir votre partenaire technologique de paiement sur lequel vous pourrez compter et développer votre entreprise. Pour en savoir plus : www.nuvei.com

