Gestion d'actifs CIBC procède au lancement de fonds négociés en bourse

TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a procédé aujourd'hui au lancement de nouvelles solutions de fonds négociés en bourse (FNB) à faible coût qui complètent sa vaste gamme de fonds novateurs et offrent aux investisseurs plus d'options pour réaliser leurs objectifs financiers.

« Notre entrée dans le secteur grandissant des FNB est un prolongement naturel de nos compétences en placements; nous pourrons ainsi offrir aux clients des solutions qui répondent à leurs besoins variés sur le plan de la structure ou du prix », a affirmé David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC inc.

Gestion d'actifs CIBC lance deux FNB d'actions à bêta stratégique (dont l'un avec option de couverture de change) et deux FNB de titres à revenu fixe sous gestion active dont les frais de gestion varient de 0,25 % à 0,35 %.

Les FNB à bêta stratégique sont conçus pour servir de placements de base, en procurant aux clients une exposition diversifiée aux marchés des actions canadiennes et américaines au moyen d'une approche exclusive fondée sur des règles. Les FNB sous gestion active ont pour but de diversifier les portefeuilles de titres à revenu fixe et de générer un revenu courant pour les investisseurs, tout en préservant le capital.

« Nous gérons depuis longtemps des stratégies actives et passives, et nous avons créé ces FNB en tenant compte des besoins changeants de nos clients, dont des solutions convenant à un contexte de faibles rendements et de hausse des taux d'intérêt », a ajouté M. Scandiffio.

Chacun des fonds suivants a dévoilé son offre initiale de parts qui se négocieront à la bourse de Toronto dès aujourd'hui.

Symbole Nom du FNB Frais de gestion (%)* Description CMCE FNB multifactoriel d'actions canadiennes CIBC 0,25 FNB à bêta stratégique qui investissent dans un portefeuille équipondéré de titres de participation au Canada ou aux États-Unis, qui présentent des caractéristiques de faible volatilité, de valeur de qualité et de cours à momentum élevé. CMUE FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC 0,25 CMUE.F FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC (couvert en $ CA) 0,25 CAFR FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC 0,30 FNB sous gestion active qui tirent parti de l'expertise en titres à revenu fixe de Gestion d'actifs CIBC pour les titres d'emprunt canadiens de première qualité. CACB FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC 0,35



*Les frais de gestion correspondent aux frais payés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs CIBC inc. et n'incluent pas les taxes applicables ou les autres frais et charges du FNB CIBC.

