1er partenariat international pour Brasseurs du Monde





SAINT-HYACINTHE, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Brasseurs du Monde crée son premier partenariat international avec la brasserie Belgo Sapiens Brewers, située à Nivelles en Belgique.

Sous la supervision de monsieur Damien Demunter, fondateur et brasseur de Belgo Sapiens Brewers, trois bières de la marque Cheval Godet ont été brassées sous licence avec la participation de notre brasseur en chef Dominic Charbonneau et son équipe, à notre microbrasserie de Saint-Hyacinthe. Ce partenariat permettra aux Québécois de découvrir les saveurs traditionnelles de la Belgique dans le confort de leur foyer.

Les trois bières, qui seront vendues en format bouteille 500 ml, seront introduites dans le marché québécois le 28 janvier prochain chez nos fidèles détaillants partout à travers la province.

Cheval Godet Blanche : Brassée pour la 1re fois, sa robe est blonde et légèrement trouble. Ses saveurs sont les originales, à la fois rafraîchissantes et désaltérantes et surtout, sans ajout d'aromates d'agrumes classiques.

Cheval Godet Double : Son houblonnage à cru au houblon aromatique Mosaic offre des notes douces de fruits exotiques. Sa robe brune, son nez fruité et sa bouche maltée procurent une combinaison aromatique équilibrée. L'amertume plaisante des houblons utilisés complète cet équilibre

Cheval Godet Triple : Sa robe est dorée et son nez frais et végétal est accompagné d'arômes subtils et épicés de fermentation. Sa bouche est chaude et légèrement capiteuse avec une amertume équilibrée.



Gilles Dubé, président directeur général de Brasseurs du Monde est très satisfait du partenariat : « C'est un grand rêve pour nous de réaliser ce 1er partenariat International avec Belgo Sapiens Brewers. Damien et moi avions le désir de pouvoir offrir des bières typiquement belges aux amateurs de bière du Québec. De plus, nous partageons les mêmes valeurs, soit le respect, le plaisir de partager et l'engagement autant dans la qualité de nos produits que notre communauté. »

« Notre devise « du plaisir à partager » prend tout son sens au Québec. Quel bonheur de revenir ici! Partager ces journées de travail avec l'équipe fut un réel plaisir. Tant au niveau de la production que du marketing ou à l'administration, le personnel de Brasseurs du Monde est chaleureux et positif. Ce fut de vrais moments d'échange. Je suis fier de pouvoir apporter une petite touche du patrimoine et du folklore (datant de 1640) de la ville Nivelles aux québécois. La marque Cheval Godet, bien sympathiquement belge, permet d'ajouter un peu de « Belgitude » sur les tablettes du Québec. » explique Damien Demunter, fondateur de Belgo Sapiens Brewers.

Depuis sa fondation en 2011 à Saint-Hyacinthe, Brasseurs du Monde innove constamment pour bonifier sa gamme de produits. Aujourd'hui, c'est 29 produits réguliers et plus d'une soixantaine de bières saisonnières et d'éditions limitées qui sont élaborées ici, au Québec, par une équipe de passionnés dirigée par Gilles Dubé et appuyée par le maître brasseur Dominic Charbonneau et le sommelier en bière Alain Thibault. Grâce à un solide réseau de distribution, les créations de Brasseurs de Monde sont disponibles dans plus de 2 200 points de vente et 300 restaurants à travers le Québec ! À ce jour, Brasseurs du Monde a récolté 60 médailles pour 29 de ses bières dont trois (3) championnes du monde dans diverses compétitions prestigieuses à travers la planète.

La brasserie Belgo Sapiens Brewers à Nivelles en Belgique a vu le jour en 2015 grâce à trois jeunes entrepreneurs ambitieux et passionnés de bonnes bières. La Brasserie veut offrir des bières de qualité et de caractère vouées à voyager à travers le monde. Chaque instant mérite un type de bière et chaque bière sera la meilleure à tel ou tel moment. Pas de style unique, mais du plaisir à partager. Ils sont fiers de leur patrimoine brassicole Belge. Brasserie basée sur un ancrage local et régional, mais définitivement tournée vers un développement international. Un outil de brassage technologique laissant libre cours à toutes les opportunités dans la création de bières de caractère et de style. L'origine du Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son origine au 17e siècle : http://belgosapiens.be/?lang=fr

SOURCE Brasseurs du Monde

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 07:15 et diffusé par :