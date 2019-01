QNB, la marque bancaire la plus précieuse au Moyen-Orient et en Afrique, forte de 5,04 milliards d'USD





QNB Group, la plus importante institution financière du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), a été reconnue, une fois de plus, comme la marque bancaire la plus précieuse de la région MEA, sa valeur s'élevant à 5,04 milliards d'USD, selon le rapport annuel préparé par Brand Finance et publié par le magazine The Banker.

La valeur de la marque de QNB s'élève à 5,04 milliards d'USD, contre 4,2 milliards en 2018, soit une hausse de 19 % d'une année à l'autre, ce qui la place au 61e rang des 500 premières institutions bancaires mondiales.

Le groupe domine toujours le marché MEA dans un contexte de hausse moyenne de 9 % de la valeur des institutions dans la région.

Le groupe a confirmé sa note de solidité financière AA+ avec une tendance positive, ce qui en fait l'institution bancaire la mieux notée au Qatar.

L'indice de force de la marque QNB ne cesse d'augmenter, atteignant 79 sur 100, grâce à ses solides performances financières et à son internationalisation croissante.

Le groupe poursuit son développement en Asie du Sud-Est, conformément à son objectif qui est de devenir la principale banque dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est (MEASEA) d'ici à 2020.

Outre son attachement à la marque, le groupe a réalisé un exercice 2018 solide, avec un bénéfice net de 13,8 milliards de QAR (3,8 milliards d'USD), en hausse de 5 % comparé à la même période de l'exercice précédent. Le total des actifs a augmenté de 6 % pour atteindre 862 milliards de QAR (237 milliards d'USD), le niveau le plus élevé jamais atteint par le groupe et l'un des meilleurs résultats dans l'histoire de QNB Group.

M. Yousef Darwish, le directeur général de QNB Group Communications, a déclaré : « Les initiatives stratégiques que nous avons entreprises en 2018 nous ont permis de renforcer notre marque et de maintenir notre rang d'institution bancaire la plus précieuse de la région MEA. La marque QNB rayonne chaque jour un peu plus, c'est une manifestation concrète de notre croissance et de notre diversification, mais aussi de notre volonté de conquérir une part plus importante des marchés régional et mondial. »

« QNB jouit d'une plateforme de marque primée reflétant nos valeurs, notre attachement et notre excellence à fournir des services et des produits bancaires exceptionnels à nos clients, grâce à notre approche créative visant à améliorer en permanence notre image de marque et nos valeurs », a-t-il ajouté.

« Cette nouvelle réalisation est un parfait témoignage des ratios de fonds propres du groupe, les meilleurs sur le marché, et de sa forte internationalisation, portée par de solides performances financières visant à réaliser notre vision 2020, qui est de devenir une banque leader dans la région MEASEA », a-t-il conclu.

David Haigh, le PDG de Brand Finance, a déclaré pour sa part :

« Le renforcement considérable de l'image de la marque QNB consolide son statut d'institution bancaire la plus importante du Moyen-Orient et d'Afrique. Il faut féliciter QNB pour la façon dont elle offre de meilleurs services à ses clients au Qatar, tout en accentuant la présence de la marque sur les marchés internationaux florissants et en maintenant plusieurs parrainages sportifs mondiaux de premier plan. »

Brand Finance, le leader indépendant mondial de l'évaluation de marque et du conseil stratégique, est à l'origine de Brand Finance Banking 500, un classement des plus grandes banques mondiales publié chaque année en collaboration avec The Banker, du Financial Times.

Chaque marque est notée d'après une étude qui compare la force, le risque et le potentiel de la marque par rapport à ses concurrentes et aux mesures agrégées de la solidité et des réalisations financières de l'entreprise.

QNB Group, à travers ses filiales et les sociétés associées, s'étend à plus de 31 pays sur trois continents et offre une gamme complète de produits et de services de pointe. La société compte plus de 29 000 collaborateurs, répartis sur plus de 1 100 sites, avec un réseau de plus de 4 400 DAB.

