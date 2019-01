Champion Iron Limited conclut une entente d'exploration conjointe avec Supreme Metals Corp. afin d'évaluer le potentiel en minerai de fer et en cobalt de la propriété Lac Bloom Est, Labrador





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») annonce avec plaisir l'entente d'exploration conjointe (« l'Entente ») conclue entre Supreme Metals Corp. (CSE: ABJ) (FSE: A68) (« Supreme ») afin d'accéder aux claims situés sur la propriété Lac Bloom Est (« Bloom Est »). Les levés magnétiques effectués par Supreme en 2018 ont identifié des indices de minerai de fer à Bloom Est. Ces indices pourraient revêtir une importance stratégique pour Champion ainsi que sa filiale, Minerai de Fer Québec inc. (« MFQ »), puisqu'ils pourraient potentiellement être considérés comme une source de minerai de fer pour alimenter l'usine de concentration de la mine du Lac Bloom (« Lac Bloom »). La partie sud de Bloom Est représente une continuité géologique du gisement Lac Bloom situé à l'est de la frontière entre le Québec et le Labrador, à moins de 3 km de l'usine du Lac Bloom. Par ailleurs, Champion évaluera la partie nord de Bloom Est, connue pour receler des gisements de minerai de fer.

Conformément à l'entente, Champion accordera à Supreme l'accès à l'Indice Walsh, situé sur la concession minière de MFQ, Lac Bloom. L'Indice Walsh, situé à 1,3 km des activités minières actuelles, a été découvert en 1951 et a produit des résultats « atteignant jusqu'à 11 % de Cobalt »1.

En plus d'accélérer l'exploration de l'Indice Walsh, cette Entente d'un an permet à Champion d'évaluer des zones de minéralisation supplémentaires à l'extérieur des claims et des concessions actuelles de MFQ, et d'augmenter potentiellement les ressources dans les environs des activités du Lac Bloom. Champion vouera 50 000 $ CA de son budget d'exploration afin d'obtenir des donnés géologiques sur l'Indice Walsh et allouera un autre minimum de 100 000 $ CA pour l'exploration de Bloom Est. Supreme apportera son expertise quant aux gisements de cobalt et partagera ses données et ses résultats provenant de ses prospections obtenues à ce jour. À la suite de ces engagements, une entente à long terme sera envisagée, en supposant que l'un ou les deux projets seront jugés positifs par Champion ou par Supreme. Champion conservera le droit de premier refus sur le partenariat avec Supreme pour Bloom Est pendant une période de trois ans à la suite de l'Entente.

Hugues Longuépée, Géo, Directeur Géologie, a commenté : « L'équipe de Champion a suivi les résultats du programme d'exploration de Supreme. La création de ce partenariat, en ce moment déterminant, constitue une évolution naturelle afin d'évaluer les indices proches de nos activités. Non seulement ce partenariat donnera-t-il à Champion et à MFQ la possibilité d'augmenter les ressources minérales de la mine Lac Bloom, mais il développera aussi le potentiel en cobalt grâce à la combinaison de zones peu explorées dans un seul projet. Je suis persuadé que cette entente entraînera de grands avantages aux deux compagnies et nous sommes impatients de collaborer avec Supreme. »

Personne qualifiée

Conformément au Règlement 43-101, Dr. Hugues Longuépée, Géo. est la personne qualifiée responsable des données techniques déclarées dans ce communiqué de presse. Il est géologue professionnel inscrit au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Directeur Géologie chez Champion Iron Mines Limited, il détient plusieurs années d'expérience dans le minerai de fer au Québec et au Labrador.

1 Ministère des mines du Québec, rapport de la section des gisements de minerai # GM-1689 sur le Walsh Cobalt Group, Mount Wright Area. Le 22 avril 1952.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur l'amélioration de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

À propos de Minerai de fer Québec inc.

Fondée en 2016 par l'entremise de la société de développement minier Champion Iron, Minerai de fer Québec est une entité 100 % québécoise dirigée par des experts d'ici. L'entreprise a piloté la relance de la mine du Lac Bloom, un projet phare de Champion Iron à Fermont, dans le nord québécois.

À propos de Supreme Metals Corp.

Supreme Metals Corp. (CSE: ABJ) (FSE: A68) is a Canadian based exploration company with a focused approach in the area of green and energy metals in the Western World adjacent to anticipated downstream manufacturing projects that will have a significant need for these metals.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant la production future de minerai de fer de la mine du Lac Bloom ainsi que les activités, les événements, les développements ou les résultats financiers futurs constituent de l'information prospective. On reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes comme « prévoir », « entendre » et « croire », et à l'emploi de termes comme « plan », « potentiel », « perspective », « prévision », « estimation » et autres expressions analogues. L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, notamment les risques décrits dans la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique « Facteurs de risque » dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.

Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web :

