Le secteur de la buanderie privée est encore une fois menacé par le gouvernement

REPENTIGNY, QC et SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Buanderie Blanchelle dénonce la publication, discrètement juste avant les Fêtes, d'un appel d'offres visant la construction d'une mégabuanderie publique dans la région de Lanaudière. Les coûts totaux de ce projet sont estimés à plus de 24 millions de dollars de fonds publics, dont plus de 12 millions de dollars uniquement pour la construction. Cette annonce s'ajoute au retrait récent des volumes de linge à traiter de deux établissements de santé et services sociaux de la région de Montréal, à savoir l'Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, et le Centre d'hébergement Denis-Benjamin-Viger, à L'Île-Bizard.

« Le secteur de la buanderie privée au Québec est victime d'une concurrence déloyale d'organismes publics qui cachent une portion de leurs coûts afin de nous éliminer. On constate cette tendance dans plusieurs régions, incluant à Québec avec Partagec. En ce sens, je dois rappeler la directive du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux à l'effet que le projet de Lavérendière doit se financer sans avoir recours au retrait des contrats actuellement réalisés par le secteur privé. Je demande également au gouvernement du Québec, pour une première fois, de dévoiler tous les coûts reliés à ces projets désavantageux pour le contribuable et les établissements du réseau », déclare M. Pierre Ferron, président de Buanderie Blanchelle.

En 2018, Buanderie Blanchelle a remporté deux contrats majeurs de buanderie en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. « Il n'est pas normal qu'il soit plus difficile aux entrepreneurs du Québec de faire affaire avec leur gouvernement qu'avec les gouvernements étrangers, d'autant que la tendance lourde de notre secteur est de recourir à l'impartition. Au Québec, nous devrions pouvoir compter sur des marchés publics accessibles, équitables et transparents. Tous y gagneraient », conclut M. Ferron.

Fondée en 1977, Buanderie Blanchelle est le chef de file des services de buanderie auprès du secteur de la santé au Québec. L'entreprise compte près de 300 employés répartis dans ses deux installations de Repentigny et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

