/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera les régions de Durham et de Scarborough en Ontario/

Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera les régions de Durham et de Scarborough en Ontario





SCARBOROUGH, ON, le 21 janv. 2019 /CNW/ - Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, rencontrera des dirigeants des communautés à Durham et à Scarborough et visitera des installations qui ont profité de fonds du gouvernement du Canada en matière d'infrastructure.

Date : Le mardi 22 janvier 2019

9 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera les installations du garage Raleigh

OUVERT AUX MÉDIAS

710, avenue Raleigh

Oshawa (Ontario)

10 h 15

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera le site des voies réservées aux autobus côté trottoir PULSE

OUVERT AUX MÉDIAS

190, chemin Kingston Est

Ajax (Ontario)

11 h

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera la nouvelle installation d'entreposage du Pickering Museum Village.

OUVERT AUX MÉDIAS

2365, chemin de concession 6

Pickering (Ontario)

13 h 30

Le secrétaire parlementaire Mendicino visitera les installations énergétiques d'eCAMION Inc.'s.

OUVERT AUX MÉDIAS

450, chemin Midwest

Scarborough (Ontario)

