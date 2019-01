Invitation aux médias - Colloque - Combattre l'école-entreprise et ses effets pervers





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes représentants les médias sont invitées demain au colloque Combattre l'école-entreprise, organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), le mercredi 23 janvier 2019, dès 8 h 30, au Château Royal, à Laval.

La nouvelle gestion publique, implantée au Québec dans les années 1990, a eu des effets pervers sur le réseau scolaire québécois. Les profs ont l'impression qu'ils doivent rendre de plus en plus de comptes plutôt que d'enseigner. Leurs élèves sont désormais des clients et leurs résultats sont devenus plus importants que leur apprentissage. Les données probantes sont devenues sacro-saintes, sans égard aux nombreuses nuances à y apporter. Les écoles publiques sont en concurrence non seulement avec les écoles privées, mais aussi entre elles.

Plus de 200 profs seront présents. Pour les aider à s'y retrouver, des professeurs et chercheurs de partout au Québec viendront expliquer les dérives de l'école-entreprise et comment contrer ses effets pervers.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Colloque Combattre l'école-entreprise



Qui : La conférencière Stéphanie Demers (Université du Québec en Outaouais) ainsi que les conférenciers Maxime Gauthier-Lacasse (en remplacement de madame Ariane Robichaud) (UQAM), Philippe Hurteau (IRIS), Frédéric Saussez (Université de Sherbrooke) et Simon Viviers (Université Laval)



Quand : Mercredi 23 janvier 2019, de 8 h 30 à 16 h



Lieu : Château Royal

3500, chemin du Souvenir

Laval, (Qc) H7V 1X2

La FAE regroupe huit syndicats qui représentent près de 38 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).

SOURCE Fédération autonome de l''enseignement (FAE)

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :